Силва считает, что "Сити" в кризисе, Гвардиола не согласен

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не согласился со своим полузащитником Бернарду Силва, который вынес неутешительный вердикт насчет состояния своей команды.

Во вторник вечером "Сити" потерпел свое третье подряд поражение с учетом всех соревнований, уступив "Спортингу" со счетом 4:1 в Лиге Чемпионов.



После матча в Лиссабоне Силва выразил мнение, что "Сити" находится в кризисе, причины которого, правда, Бернарду назвать не может.



"Это расстраивает, потому что мы находимся в тяжелом положении прямо сейчас. Такое впечатление, что все идет не так".



"Даже когда мы играем хорошо, мы не используем свои моменты, и мы слишком легко пропускаем".



"Нам нужно очень быстро прибавить, иначе оправиться от этих поражений будет очень сложно".



"Сложно найти причины того, что происходит с нами. Просто кажется, словно сейчас эта команда движется в неправильном направлении".



"Нам нужно, чтобы травмированные игроки вернулись, потому что мы нуждаемся в нем, и сегодня вечером мы просто были недостаточно хороши", — цитирует Силву Sky Sports.



Однако Гвардиола возразил своему подопечному, заодно пообещав не опускать руки.



"Я не согласен с ним. Мы не являемся командой в тяжелом положении".



"Мы действительно плохо сыграли против "Борнмута", но здесь — действительно хорошо. Я лишь жалею, что мы пропустили третий и четвертый голы — пенальти не были обязательными".



"Мы заранее знали, что поначалу это будет тяжелый сезон, и именно так и вышло. Мне нравится это, я люблю это, я хочу иметь с этим дело и хочу подбодрить своих игроков. Так бывает в жизни. Мы продолжаем".



"Что нам нужно делать? Мы возвращаемся в Манчестер и будем готовиться к матчу с "Брайтоном". Я точно не буду сдаваться", — заявил Гвардиола.