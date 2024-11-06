"Сити" сокрушительно уступил "Спортингу"

"Манчестер Сити" потерпел свое второе поражение за четыре последних дня, вслед за "Борнмутом" в Премьер-Лиге уступив португальскому "Спортингу" в Лиге Чемпионов — 4:1.

В стартовом составе "горожан" впервые оказался 19-летний Джахмай Симпсон-Пьюзи. Также свой шанс получили Рико Льюис и Савиньо. Эти трое заменили Натана Аке, Кайла Уолкера и Илкая Гюндогана.



Счет в Лиссабоне был открыт уже на четвертой минуте. Фил Фоден совершил перехват, вошел в штрафную и пробил в противоход голкиперу — 0:1.



На восьмой минуте хозяева ответили выходом один на один Виктора Дьекереша, однако тому не удалось перебросить мяч через Эдерсона.



В дальнейшем "Сити" владел инициативой, время от времени создавал опасные моменты, но явно играл не в полную силу.



Своего второго шанса в матче "Спортинг" дождался на 38-й минуте, когда Дьекереш вновь отправился в прорыв. Виктор ускользнул от Симпсон-Пьюзи, вошел в штрафную и технично подсек мяч в ворота — 1:1.



Второй тайм начался с того, что Педру Гонсалвеш сделал передачу в штрафную на рывок Максимилиано Араухо, а тот пробил под ногой Эдерсона — 2:1.



Не успев прийти в себя, "Сити" получил пенальти в свои ворота. Йошко Гвардиол толкнул в штрафной Франсишку Тринкау, и Дьекереш четко реализовал назначенный стандарт — 3:1.



"Горожане" пошли большими силами отыгрываться и вскоре заработали пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку Усмана Диоманде. К 11-метровой отметке подошел Эрлинг Холанд и пробил в перекладину.



Невезение гостей продолжилось на 79-й минуте, когда Матеуш Нунеш сфолил на Жени на краю своей штрафной площади, а Дьекереш реализовал свой второй пенальти — 4:1.



Коротко выключившись из игры в начале второго тайма, "Сити" оказался в крайне затруднительном положении. "Горожане" явно не в порядке и очень страдают от обилия травм.



"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 4:1 (1:1)



Голы: Дьекереш 38, 49 (пен), 80 (пен) Араухо 46 — Фоден 4.



"Спортинг": Исраэль, Дебаст, Диоманде, Рейс (Сен Жюст 75), Кенда (Куарежма 85), Юльманн, Морита (Браганса 75), Араухо (Жени 75), Тринкау (Хардер 89), Дьекереш, Гонсалвеш.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Симпсон-Пьюзи, Аканджи, Гвардиол, Ковачич (Де Брюйне 84), Силва (Гюндоган 77), Савиньо (Доку 77), Фоден, Нунеш, Холанд.



Предупреждения: Гонсалвеш, Араухо — Ковачич, Савиньо, Нунеш.