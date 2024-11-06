"Сити" сокрушительно уступил "Спортингу"

Виктор Дьекереш "Манчестер Сити" потерпел свое второе поражение за четыре последних дня, вслед за "Борнмутом" в Премьер-Лиге уступив португальскому "Спортингу" в Лиге Чемпионов — 4:1.

В стартовом составе "горожан" впервые оказался 19-летний Джахмай Симпсон-Пьюзи. Также свой шанс получили Рико Льюис и Савиньо. Эти трое заменили Натана Аке, Кайла Уолкера и Илкая Гюндогана.

Счет в Лиссабоне был открыт уже на четвертой минуте. Фил Фоден совершил перехват, вошел в штрафную и пробил в противоход голкиперу — 0:1.

На восьмой минуте хозяева ответили выходом один на один Виктора Дьекереша, однако тому не удалось перебросить мяч через Эдерсона.

В дальнейшем "Сити" владел инициативой, время от времени создавал опасные моменты, но явно играл не в полную силу.

Своего второго шанса в матче "Спортинг" дождался на 38-й минуте, когда Дьекереш вновь отправился в прорыв. Виктор ускользнул от Симпсон-Пьюзи, вошел в штрафную и технично подсек мяч в ворота — 1:1.

Второй тайм начался с того, что Педру Гонсалвеш сделал передачу в штрафную на рывок Максимилиано Араухо, а тот пробил под ногой Эдерсона — 2:1.

Не успев прийти в себя, "Сити" получил пенальти в свои ворота. Йошко Гвардиол толкнул в штрафной Франсишку Тринкау, и Дьекереш четко реализовал назначенный стандарт — 3:1.

"Горожане" пошли большими силами отыгрываться и вскоре заработали пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку Усмана Диоманде. К 11-метровой отметке подошел Эрлинг Холанд и пробил в перекладину.

Невезение гостей продолжилось на 79-й минуте, когда Матеуш Нунеш сфолил на Жени на краю своей штрафной площади, а Дьекереш реализовал свой второй пенальти — 4:1.

Коротко выключившись из игры в начале второго тайма, "Сити" оказался в крайне затруднительном положении. "Горожане" явно не в порядке и очень страдают от обилия травм.

"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 4:1 (1:1)

Голы: Дьекереш 38, 49 (пен), 80 (пен) Араухо 46 — Фоден 4.

"Спортинг": Исраэль, Дебаст, Диоманде, Рейс (Сен Жюст 75), Кенда (Куарежма 85), Юльманн, Морита (Браганса 75), Араухо (Жени 75), Тринкау (Хардер 89), Дьекереш, Гонсалвеш.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Симпсон-Пьюзи, Аканджи, Гвардиол, Ковачич (Де Брюйне 84), Силва (Гюндоган 77), Савиньо (Доку 77), Фоден, Нунеш, Холанд.

Предупреждения: Гонсалвеш, Араухо — Ковачич, Савиньо, Нунеш.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2024 01:00

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  1. kunaguero16 06.11.2024 01:30 # kunaguero16
    Если бы Haaland забил пенальти при 3-1 все пошло бы иначе... но Haaland должен был отдать Бернарду забить
    В футболе новая звезда Gy&#246;keres и идеальный Спортинг Аморима.

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  2. farot 06.11.2024 01:20 # farot
    что-то слишком регулярно топы в новом формате заглатывают

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  3. felix-the-cat 06.11.2024 01:10 # felix-the-cat
    Терпилы типо манясиси будут сидеть под шконкой по классике

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  4. beatles-red 06.11.2024 01:02 # beatles-red
    Поплыли сучечки)

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  5. electric 06.11.2024 01:01 # electric
    Суперглор, вылезай из-под шконки)

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  6. bad-crew 06.11.2024 01:00 # bad-crew
    нормально голубятню отъебали

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