"Ливерпуль" разгромил "Байер"

Луис Диас "Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов, забив немецкому "Байеру" четыре гола за второй тайм — 4:0.

Относительно победы 2:1 над "Брайтоном" в стартовый состав "красных" вернулись Кертис Джонс и Луис Диас.

"Ливерпуль" владел некоторой инициативой в начале матча, но первый момент создал только на 14-й минуте, когда Джонс размял голкипера "Байера".

В целом гости чувствовали себя уверенно, хорошо контролировали мяч и пытались атаковать, хотя хозяева немного чаще оказывались на ударных позициях.

Самое запоминающее событие первого тайма случилось на 43-й минуте, когда Джереми Фримпонг убежал от Костаса Цимикаса, ворвался в штрафную и пробил Кувина Келлехера, однако из-за игры рукой гол не был засчитан.

И все-таки на 61-й минуте игровое равновесие было нарушено. Джонс сделал великолепную разрезающую передачу низом в штрафную на открывание Луиса Диаса, который вторым касанием подсек мяч — 1:0.

Практически в следующей атаке Коди Гакпо на дальней штанге замкнул головой передачу Мохамеда Салаха. Изначально лайнсмен поднял свой флажок, однако система VAR определила, что офсайда не было — 2:0.

"Байер" перестал сопротивляться и на 83-й минуте пропустил еще один гол. Все тот же Диас принял мяч на границе вратарской после заброса Салаха, а затем поразил цель — 3:0.

В концовке гости рисковали, пытаясь размочить счет, но лишь нарвались на контратаку, и Диас добил мяч в ворота после того, как защитник заблокировал удар Дарвина Нуньеса — 4:0.

Как и в предыдущем матче, "Ливерпуль" заметно прибавил во втором тайме. "Байер" произвел хорошее впечатление до перерыва, но после просто капитулировал перед командой Арне Слота.

"Ливерпуль" (Англия) — "Байер" (Германия) — 4:0 (0:0)

Голы: Диас 61, 83, 90, Гакпо 63.

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд (Брэдли 81), Конате (Куанса 88), Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 80), Джонс (Собослаи 73), Гравенберх, Макаллистер, Салах, Гакпо (Нуньес 80), Диас.

"Байер": Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Паласиос (Хофманн 73), Джака, Гримальдо (Телла 81), Вирц, Гарсия (Андрих 73), Бонифасе (Шик 81).

Предупреждения: Гарсия, Градецки.


Метки Байер, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2024 00:55

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Последние комментарии:




  1. ooaaaa 06.11.2024 01:57 # ooaaaa
    хороший товарняк

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  2. bembo 06.11.2024 01:48 # bembo
    Мне интересно, почему узерхуй таким труппом был в матче против ИМПЕРАТОРОВ, пока судья не решил стать 12 игроков лузерхуя и по приколу в ворота императоров пенки лепить, смотря как лузерхуй весь матч сидит в автобусе на своем поле и надеется пересечь центр поля через выносы защитников на напво, а сегодня Байер разъебал без проблем?

    Источник: http://fapl.ru/posts/111039/?c=1#c7983638Пользователь получил предупреждение

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  3. vihorkov 06.11.2024 01:34 # vihorkov
    05.11.2024 23:59 #
    sausage

    Реал своё возьмёт и без пенки, хоть сейчас конечно он не в лучшей форме.

    Источник: http://fapl.ru/posts/111020/?c=1#c7983525

    (ответить)

  4. takernotagiver 06.11.2024 01:20 # takernotagiver
    Мне вот интересно, почему Ливерпулю не поставили пенку за фол ван Дейка? Уже какой раз на их фолы закрывают глаза

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  5. hachidlo 06.11.2024 01:15 # hachidlo
    Матч-разогрев перед игрой в четверг между ФК ЧЕЛСИ и ФК АРМЯНСИ.

    p.s. Под каким номером в четверг играют бабуся, гусейнович и шерстяной пиноккио?

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  6. gameboy 06.11.2024 01:13 # gameboy
    Остановите эту красную феррари

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  7. sausage 06.11.2024 01:13 # sausage
    А куда вдруг подевались разные цыгане и прочие ситюковские залупы?

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  8. felix-the-cat 06.11.2024 01:12 # felix-the-cat
    Кубок Эмирейтс = ЛЧ

    ТАК И ЗАПИШЕМ

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  9. sausage 06.11.2024 01:11 # sausage
    Сегодняшний Байер конечно не тот клуб, от победы над которым надо ссаться кипятком, но Ливерпуль определённо радует. Чем-то начинает напоминать праймовый Реал, который, даже проигрывая, продолжает играть в своём неспешном стиле, а в нужные моменты решает и разъёбывает, добиваясь результата.

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  10. bembo 06.11.2024 01:10 # bembo
    клопп ща смотрит на это вот все и такой "ДА НУ НАХУЙ ЗА ЧТО ?"

    клопп ушел и сити по пи3де пошел)

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  11. tigerpool 06.11.2024 01:07 # tigerpool
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Алонсо предупредил, что приехал на "Энфилд" не туристом

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  12. apl-nash 06.11.2024 01:06 # apl-nash
    КРАСНЫЕ ВЛАСТЕЛИНЫ НА ДВУХ ТРОНАААААХХХХ!!!!

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  13. takernotagiver 06.11.2024 01:05 # takernotagiver
    С каким бы счетом Арсенал ни сыграл, глоры Сити и слова не скажут после того, как их печененов отъебали в Португалии)

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  14. brown-ale 06.11.2024 01:04 # brown-ale
    Походу Хаби Алонсо одного уровня с Джеррардом как тренер.

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  15. skychnie-oboi 06.11.2024 01:04 # skychnie-oboi
    ЛФК Гегемон ЕВРОП.
    А так надо делать отрыв в чемпике.МС просто вафля - думаю их 5-0 надо громить и возглавлять гонку в 10+ очков и наращить отрыв.

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  16. takernotagiver 06.11.2024 01:03 # takernotagiver
    Мне интересно, почему Ливерпуль таким труппом был в матче против Арсенала, пока не травмировались 2 основных защитника Арсенала, а сегодня Байер разъебал без проблем?

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  17. apl-nash 06.11.2024 01:03 # apl-nash
    Да видали мы таких чемпиёнов

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  18. skydreams 06.11.2024 01:02 # skydreams
    Всё!!! Миланчик молодцы. Среал попущен, просто отъёбано!

    Колбасники тоже красавцы

    Уххх бля кайф

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  19. bembo 06.11.2024 01:01 # bembo
    RIP Manshester City

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  20. felix-the-cat 06.11.2024 01:01 # felix-the-cat
    Обоссали Байер с ног до головы
    Прям как пенсов всегда))

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