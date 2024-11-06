"Ливерпуль" разгромил "Байер"

"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов, забив немецкому "Байеру" четыре гола за второй тайм — 4:0.

Относительно победы 2:1 над "Брайтоном" в стартовый состав "красных" вернулись Кертис Джонс и Луис Диас.



"Ливерпуль" владел некоторой инициативой в начале матча, но первый момент создал только на 14-й минуте, когда Джонс размял голкипера "Байера".



В целом гости чувствовали себя уверенно, хорошо контролировали мяч и пытались атаковать, хотя хозяева немного чаще оказывались на ударных позициях.



Самое запоминающее событие первого тайма случилось на 43-й минуте, когда Джереми Фримпонг убежал от Костаса Цимикаса, ворвался в штрафную и пробил Кувина Келлехера, однако из-за игры рукой гол не был засчитан.



И все-таки на 61-й минуте игровое равновесие было нарушено. Джонс сделал великолепную разрезающую передачу низом в штрафную на открывание Луиса Диаса, который вторым касанием подсек мяч — 1:0.



Практически в следующей атаке Коди Гакпо на дальней штанге замкнул головой передачу Мохамеда Салаха. Изначально лайнсмен поднял свой флажок, однако система VAR определила, что офсайда не было — 2:0.



"Байер" перестал сопротивляться и на 83-й минуте пропустил еще один гол. Все тот же Диас принял мяч на границе вратарской после заброса Салаха, а затем поразил цель — 3:0.



В концовке гости рисковали, пытаясь размочить счет, но лишь нарвались на контратаку, и Диас добил мяч в ворота после того, как защитник заблокировал удар Дарвина Нуньеса — 4:0.



Как и в предыдущем матче, "Ливерпуль" заметно прибавил во втором тайме. "Байер" произвел хорошее впечатление до перерыва, но после просто капитулировал перед командой Арне Слота.



"Ливерпуль" (Англия) — "Байер" (Германия) — 4:0 (0:0)



Голы: Диас 61, 83, 90, Гакпо 63.



"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд (Брэдли 81), Конате (Куанса 88), Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 80), Джонс (Собослаи 73), Гравенберх, Макаллистер, Салах, Гакпо (Нуньес 80), Диас.



"Байер": Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Паласиос (Хофманн 73), Джака, Гримальдо (Телла 81), Вирц, Гарсия (Андрих 73), Бонифасе (Шик 81).



Предупреждения: Гарсия, Градецки.