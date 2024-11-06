"Ливерпуль" разгромил "Байер"
"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов, забив немецкому "Байеру" четыре гола за второй тайм — 4:0.
Относительно победы 2:1 над "Брайтоном" в стартовый состав "красных" вернулись Кертис Джонс и Луис Диас.
"Ливерпуль" владел некоторой инициативой в начале матча, но первый момент создал только на 14-й минуте, когда Джонс размял голкипера "Байера".
В целом гости чувствовали себя уверенно, хорошо контролировали мяч и пытались атаковать, хотя хозяева немного чаще оказывались на ударных позициях.
Самое запоминающее событие первого тайма случилось на 43-й минуте, когда Джереми Фримпонг убежал от Костаса Цимикаса, ворвался в штрафную и пробил Кувина Келлехера, однако из-за игры рукой гол не был засчитан.
И все-таки на 61-й минуте игровое равновесие было нарушено. Джонс сделал великолепную разрезающую передачу низом в штрафную на открывание Луиса Диаса, который вторым касанием подсек мяч — 1:0.
Практически в следующей атаке Коди Гакпо на дальней штанге замкнул головой передачу Мохамеда Салаха. Изначально лайнсмен поднял свой флажок, однако система VAR определила, что офсайда не было — 2:0.
"Байер" перестал сопротивляться и на 83-й минуте пропустил еще один гол. Все тот же Диас принял мяч на границе вратарской после заброса Салаха, а затем поразил цель — 3:0.
В концовке гости рисковали, пытаясь размочить счет, но лишь нарвались на контратаку, и Диас добил мяч в ворота после того, как защитник заблокировал удар Дарвина Нуньеса — 4:0.
Как и в предыдущем матче, "Ливерпуль" заметно прибавил во втором тайме. "Байер" произвел хорошее впечатление до перерыва, но после просто капитулировал перед командой Арне Слота.
"Ливерпуль" (Англия) — "Байер" (Германия) — 4:0 (0:0)
Голы: Диас 61, 83, 90, Гакпо 63.
"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд (Брэдли 81), Конате (Куанса 88), Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 80), Джонс (Собослаи 73), Гравенберх, Макаллистер, Салах, Гакпо (Нуньес 80), Диас.
"Байер": Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Паласиос (Хофманн 73), Джака, Гримальдо (Телла 81), Вирц, Гарсия (Андрих 73), Бонифасе (Шик 81).
Предупреждения: Гарсия, Градецки.
06.11.2024 00:55
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Последние комментарии:
хороший товарняк
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Мне интересно, почему узерхуй таким труппом был в матче против ИМПЕРАТОРОВ, пока судья не решил стать 12 игроков лузерхуя и по приколу в ворота императоров пенки лепить, смотря как лузерхуй весь матч сидит в автобусе на своем поле и надеется пересечь центр поля через выносы защитников на напво, а сегодня Байер разъебал без проблем?
Источник: http://fapl.ru/posts/111039/?c=1#c7983638
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05.11.2024 23:59 #
sausage
Реал своё возьмёт и без пенки, хоть сейчас конечно он не в лучшей форме.
Источник: http://fapl.ru/posts/111020/?c=1#c7983525
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Мне вот интересно, почему Ливерпулю не поставили пенку за фол ван Дейка? Уже какой раз на их фолы закрывают глаза
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Матч-разогрев перед игрой в четверг между ФК ЧЕЛСИ и ФК АРМЯНСИ.
p.s. Под каким номером в четверг играют бабуся, гусейнович и шерстяной пиноккио?
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Остановите эту красную феррари
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А куда вдруг подевались разные цыгане и прочие ситюковские залупы?
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Кубок Эмирейтс = ЛЧ
ТАК И ЗАПИШЕМ
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Сегодняшний Байер конечно не тот клуб, от победы над которым надо ссаться кипятком, но Ливерпуль определённо радует. Чем-то начинает напоминать праймовый Реал, который, даже проигрывая, продолжает играть в своём неспешном стиле, а в нужные моменты решает и разъёбывает, добиваясь результата.
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клопп ща смотрит на это вот все и такой "ДА НУ НАХУЙ ЗА ЧТО ?"
клопп ушел и сити по пи3де пошел)
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Алонсо предупредил, что приехал на "Энфилд" не туристом
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КРАСНЫЕ ВЛАСТЕЛИНЫ НА ДВУХ ТРОНАААААХХХХ!!!!
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С каким бы счетом Арсенал ни сыграл, глоры Сити и слова не скажут после того, как их печененов отъебали в Португалии)
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Походу Хаби Алонсо одного уровня с Джеррардом как тренер.
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ЛФК Гегемон ЕВРОП.
А так надо делать отрыв в чемпике.МС просто вафля - думаю их 5-0 надо громить и возглавлять гонку в 10+ очков и наращить отрыв.
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Мне интересно, почему Ливерпуль таким труппом был в матче против Арсенала, пока не травмировались 2 основных защитника Арсенала, а сегодня Байер разъебал без проблем?
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Да видали мы таких чемпиёнов
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Всё!!! Миланчик молодцы. Среал попущен, просто отъёбано!
Колбасники тоже красавцы
Уххх бля кайф
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RIP Manshester City
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Обоссали Байер с ног до головы
Прям как пенсов всегда))
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