Эду отказался от нового контракта перед уходом из "Арсенала"

Эду "Арсенал" пытался предотвратить уход своего спортивного директора Эду, предложив тому новый контракт на улучшенных условиях.

Накануне "Арсенал" объявил о расставании с Эду, который объяснил свое решение желанием откликнуться на "другой вызов".

Ожидается, что вскоре Эду приступит к работе на владельца "Ноттингем Форест" Евангелоса Маринакиса, которому также принадлежит греческий "Олимпиакос" и португальский "Риу Аве".

По информации Daily Mail, "Арсенал" предпринял отчаянную попытку сохранить Эду, предложив тому новый контракт со значительным увеличением текущей зарплаты в 2-3 миллиона фунтов в год.

Однако деньги были не единственным мотивом для Эду. Более широкие полномочия и возможность развивать мультиклубную модель убедили 46-летнего бразильца уйти к Маринакису.


Метки Арсенал, Эду

Автор mihajlo   

Дата 06.11.2024 00:05

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