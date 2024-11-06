Эду отказался от нового контракта перед уходом из "Арсенала"
"Арсенал" пытался предотвратить уход своего спортивного директора Эду, предложив тому новый контракт на улучшенных условиях.
Накануне "Арсенал" объявил о расставании с Эду, который объяснил свое решение желанием откликнуться на "другой вызов".
Ожидается, что вскоре Эду приступит к работе на владельца "Ноттингем Форест" Евангелоса Маринакиса, которому также принадлежит греческий "Олимпиакос" и португальский "Риу Аве".
По информации Daily Mail, "Арсенал" предпринял отчаянную попытку сохранить Эду, предложив тому новый контракт со значительным увеличением текущей зарплаты в 2-3 миллиона фунтов в год.
Однако деньги были не единственным мотивом для Эду. Более широкие полномочия и возможность развивать мультиклубную модель убедили 46-летнего бразильца уйти к Маринакису.
06.11.2024 00:05
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