Холл может получить вызов в сборную Англии
Левый защитник "Ньюкасла" Льюис Холл может получить вызов в сборную Англии позже на этой неделе.
Матчами против сборных Греции и Ирландии на следующей неделе англичане завершат свою кампанию в Лиге Наций.
Временного тренера англичан Ли Карсли критиковали за то, что два предыдущих раза он не называл в своей заявке ни одного чистого левого защитника.
Но на сей раз у Карсли есть подходящий кандидат. И хотя Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед" все еще травмирован, внимание Ли привлек 20-летний Холл.
Холл был очень хорош в последних матчах "Ньюкасла", включая победу 1:0 над "Арсеналом" в минувшую субботу, когда Льюис полностью обезвредил Букайо Сака.
По информации talkSPORT, Карсли находится под впечатлением от игры Холла и готов наградить Льюиса первым в карьере вызовом во взрослую сборную.
Добавим, Томас Тухель, который затем сменит Карсли у руля сборной Англии, еще лучше знает Холла — именно при немецком тренере Льюис дебютировал за "Челси" в свое время.
05.11.2024 23:00
Просмотров: 70
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: