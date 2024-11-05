Левый защитник "Ньюкасла" Льюис Холл может получить вызов в сборную Англии позже на этой неделе.

Матчами против сборных Греции и Ирландии на следующей неделе англичане завершат свою кампанию в Лиге Наций.



Временного тренера англичан Ли Карсли критиковали за то, что два предыдущих раза он не называл в своей заявке ни одного чистого левого защитника.



Но на сей раз у Карсли есть подходящий кандидат. И хотя Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед" все еще травмирован, внимание Ли привлек 20-летний Холл.



Холл был очень хорош в последних матчах "Ньюкасла", включая победу 1:0 над "Арсеналом" в минувшую субботу, когда Льюис полностью обезвредил Букайо Сака.



По информации talkSPORT, Карсли находится под впечатлением от игры Холла и готов наградить Льюиса первым в карьере вызовом во взрослую сборную.



Добавим, Томас Тухель, который затем сменит Карсли у руля сборной Англии, еще лучше знает Холла — именно при немецком тренере Льюис дебютировал за "Челси" в свое время.