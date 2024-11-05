Райс не поехал с "Арсеналом" к "Интеру"

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс не поехал с командой в Милан на матч Лиги Чемпионов против "Интера" в среду вечером.

25-летний Райс целиком провел проигранный "Арсеналом" матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу (1:0).

По всей видимости, затем у Райса возникли проблемы со здоровьем, потому что Деклана не оказалось среди игроков, которых главный тренер "Арсенала" Микель Артета увез с собой в Италию.

Ситуация Райса вызывает беспокойство еще и потому, что в ближайшее воскресенье "Арсеналу" предстоит дерби против "Челси" в Премьер-Лиге.


Метки Арсенал, Интер, Лига Чемпионов, Райс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2024 22:00

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  1. gucman 05.11.2024 22:48 # gucman
    Бледная тень Кайседо

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  2. division 05.11.2024 22:19 # division
    Не велика потеря в принципе. Играет как говно, гораздо хуже по скидкам того же Кайседо. Не зря его из академии Челси попросили

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