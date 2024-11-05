Райс не поехал с "Арсеналом" к "Интеру"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс не поехал с командой в Милан на матч Лиги Чемпионов против "Интера" в среду вечером.
25-летний Райс целиком провел проигранный "Арсеналом" матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу (1:0).
По всей видимости, затем у Райса возникли проблемы со здоровьем, потому что Деклана не оказалось среди игроков, которых главный тренер "Арсенала" Микель Артета увез с собой в Италию.
Ситуация Райса вызывает беспокойство еще и потому, что в ближайшее воскресенье "Арсеналу" предстоит дерби против "Челси" в Премьер-Лиге.
05.11.2024 22:00
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Последние комментарии:
Бледная тень Кайседо
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Не велика потеря в принципе. Играет как говно, гораздо хуже по скидкам того же Кайседо. Не зря его из академии Челси попросили
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