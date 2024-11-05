Уэбб считает, что пенальти в матче "Вест Хэма" и МЮ был назначен ошибочно

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб признал, что роковой для Эрика Тен Хага пенальти в матче Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед" был назначен ошибочно.

Напомним, 27 октября "Юнайтед" потерпел поражение 2:1 на Лондонском стадионе, решающий гол пропустив от Джаррода Боуэна с пенальти в самой концовке.



И уже на следующее утром Тен Хаг был уволен с поста главного тренера "Юнайтед", поплатившись и за этот результат, и за неудачный старт сезона в целом.



Но, как оказывается теперь, того пенальти не должно было быть, утверждает The Times. Такого мнения придерживается Уэбб, и свою точку зрения он может раскрыть во время своего очередного появления в эфире телеканала Sky Sports в ближайший международный перерыв.



Рефери того матча Дэвид Кут изначально не увидел фола со стороны Маттейса Де Лигта на Данни Ингсе, однако арбитр VAR Майкл Оливер пригласил своего коллегу к монитору, после чего пенальти был присужден "молотобойцам", и Уэбб считает это ошибкой.