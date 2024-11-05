Уэбб считает, что пенальти в матче "Вест Хэма" и МЮ был назначен ошибочно

Данни Ингс и Маттейс Де Лигт Глава судейского корпуса Ховард Уэбб признал, что роковой для Эрика Тен Хага пенальти в матче Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед" был назначен ошибочно.

Напомним, 27 октября "Юнайтед" потерпел поражение 2:1 на Лондонском стадионе, решающий гол пропустив от Джаррода Боуэна с пенальти в самой концовке.

И уже на следующее утром Тен Хаг был уволен с поста главного тренера "Юнайтед", поплатившись и за этот результат, и за неудачный старт сезона в целом.

Но, как оказывается теперь, того пенальти не должно было быть, утверждает The Times. Такого мнения придерживается Уэбб, и свою точку зрения он может раскрыть во время своего очередного появления в эфире телеканала Sky Sports в ближайший международный перерыв.

Рефери того матча Дэвид Кут изначально не увидел фола со стороны Маттейса Де Лигта на Данни Ингсе, однако арбитр VAR Майкл Оливер пригласил своего коллегу к монитору, после чего пенальти был присужден "молотобойцам", и Уэбб считает это ошибкой.


Метки PGMOL, Вест Хэм, Кут, Манчестер Юнайтед, Оливер, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 220

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zaeba1l 05.11.2024 21:21 # zaeba1l
    Ну конечно.. Уёбб мы помним как ты за скам топил..
    Сралекс тебя кормил.. И сейчас кормит что ли? )

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: