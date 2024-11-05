МЮ планирует купить Брантуэйта Амориму

Джаррад Брантуэйт Несмотря на смену главного тренера, "Манчестер Юнайтед" по-прежнему планирует вернуться за защитником "Эвертона" Джаррадом Брантуэйтом следующим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" сделал два предложения о покупке Брантуэйта в размере до 50 миллионов фунтов, однако "Эвертон" оценил Джаррада гораздо дороже.

С тех пор "Юнайтед" успел уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага и назначить на его место Рубена Аморима, который приступает к работе со следующей недели.

По информации talkSPORT, спортивный директор "Юнайтед" Дэн Эшуорт убежден, что Брантуэйт хорошо подходит игровому стилю Аморима, который предпочитает схему 3-4-3, поэтому план насчет 22-летнего англичанина остается в силе.

Близкий к Брантуэйту источник утверждает, что Джаррад амбициозен и хочет играть за топ-клуб Премьер-Лиги.

Правда, следующим летом в борьбе за Брантуэйта "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля", который до сих пор не решил вопрос с будущим своего капитана Виргила Ван Дейка.

Добавим, из-за травмы Брантуэйт еще не выходил в стартовом составе "Эвертона" в этом сезоне.


Метки Брантуэйт, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2024 20:00

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