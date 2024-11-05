МЮ планирует купить Брантуэйта Амориму

Несмотря на смену главного тренера, "Манчестер Юнайтед" по-прежнему планирует вернуться за защитником "Эвертона" Джаррадом Брантуэйтом следующим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" сделал два предложения о покупке Брантуэйта в размере до 50 миллионов фунтов, однако "Эвертон" оценил Джаррада гораздо дороже.



С тех пор "Юнайтед" успел уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага и назначить на его место Рубена Аморима, который приступает к работе со следующей недели.



По информации talkSPORT, спортивный директор "Юнайтед" Дэн Эшуорт убежден, что Брантуэйт хорошо подходит игровому стилю Аморима, который предпочитает схему 3-4-3, поэтому план насчет 22-летнего англичанина остается в силе.



Близкий к Брантуэйту источник утверждает, что Джаррад амбициозен и хочет играть за топ-клуб Премьер-Лиги.



Правда, следующим летом в борьбе за Брантуэйта "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля", который до сих пор не решил вопрос с будущим своего капитана Виргила Ван Дейка.



Добавим, из-за травмы Брантуэйт еще не выходил в стартовом составе "Эвертона" в этом сезоне.