Клубы Премьер-Лиги интересуются Николасом Кюном

Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к правому вингеру шотландского "Селтика" Николасу Кюну.

Кюн выступает за "Селтик" после своего перехода из венского "Рапида" за 3 миллиона фунтов в январе 2024.



24-летний немец великолепно начал новый сезон, забив семь голов и отдав 10 результативных передач за "Селтик" во всех соревнованиях.



По информации Sky Sport Germany, уже несколько клубов Премьер-Лиги сделали свои запросы насчет Кюна с прицелом на летнее трансферное окно.



Кюн имеет контракт до 2029 года и сейчас оценивается более чем в 8 млн. фунтов.