Клубы Премьер-Лиги интересуются Николасом Кюном

Николас Кюн Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к правому вингеру шотландского "Селтика" Николасу Кюну.

Кюн выступает за "Селтик" после своего перехода из венского "Рапида" за 3 миллиона фунтов в январе 2024.

24-летний немец великолепно начал новый сезон, забив семь голов и отдав 10 результативных передач за "Селтик" во всех соревнованиях.

По информации Sky Sport Germany, уже несколько клубов Премьер-Лиги сделали свои запросы насчет Кюна с прицелом на летнее трансферное окно.

Кюн имеет контракт до 2029 года и сейчас оценивается более чем в 8 млн. фунтов.


Метки Кюн, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2024 19:00

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