Аморим признался, что думал о приглашении в "Сити"

Рубен Аморим признался, что у него были мысли насчет своих перспектив стать главным тренером "Манчестер Сити".

Перед тем, как заключить контракт с "Манчестер Юнайтед", 39-летний Аморим назывался возможным преемником Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".



Контракт Гвардиолы истекает в конце сезона, и в конце же сезона в "Сити" из "Спортинга", нынешнего клуба Аморима, переходит спортивный директор Угу Виана.



Аморим понимал, что его могут пригласить в "Сити", однако затем Рубен решил, что лучше синица в руке, чем журавль в небе.



"Разумеется, это (работа в "Сити") нечто, что приходило мне в голову, но у меня никогда не было никаких сомнений".



"Я принял свое решение. Я решил, что хочу работать на этот клуб, хочу быть здесь, хочу продолжить здесь свою карьеру".



"Я не хотел переходить куда-либо еще. Я обдумывал свое решение, но я не был неопределившимся. Я хотел "Манчестер Юнайтед", и именно так я и поступил", — цитирует Аморима Sky Sports.