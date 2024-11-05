Болельщики "Юнайтед" выступают за снос "Олд Траффорд"

Большинство болельщиков "Манчестер Юнайтед" высказались за снос "Олд Траффорд" и строительство на его месте нового стадиона.

Чуть менее года назад сэр Джим Рэтклифф стал совладельцем "Манчестер Юнайтед", одним из своих приоритетов определив решение задачи со стадионом.



Рэтклифф хочет, чтобы "Юнайтед" обзавелся стадионом мирового уровня на 100,000 мест.



У "Юнайтед" по-прежнему два основных варианта: снос "Олд Траффорд" бульдозером с последующим возведением нового стадиона и реконструкция существующей арены.



Перед тем, как принимать какое-либо решение, "Юнайтед" захотел проконсультироваться со своими болельщиками, опросив более 50,000 человек.



52% опрошенных высказались за новый стадион на месте "Олд Траффорд", тогда как 31% отдали голоса за реконструкцию. Еще 17% не определились.



В целом более 90% позитивно отнеслись к инициативе клуба что-нибудь сделать с 74-тысячным "Олд Траффорд", который уже давно нуждается в обновлении.



Если верить The Telegraph, после консультаций со своими болельщиками "Юнайтед" все равно отложит окончательное решение до следующего лета. Клуб хочет тщательно просчитать оба варианта, которые также предусматривают редевелопмент окружающей территории.