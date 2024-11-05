Эдегор возобновил тренировки после травмы лодыжки

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор возобновил полноценные тренировки после двух месяцев отсутствия с травмой лодыжки.

Эдегор не играет за "Арсенал" с конца августа, в начале сентября повредив свою лодыжку в матче за сборную Норвегии.



"Арсеналу" очень не хватало Эдегора в этот период, особенно в трех последних матчах Премьер-Лиги, в которых команда Микеля Артеты набрала лишь одно очко.



Однако во вторник, сообщает Sky Sports, Эдегор был замечен на общей тренировке "Арсенала", который готовится к выездному матчу Лиги Чемпионов против "Интера".



Даже если 25-летний полузащитник не выйдет на поле "Сан-Сиро" в среду, то может помочь "Арсеналу" в дерби против "Челси" в ближайшее воскресенье.