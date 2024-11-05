"Вест Хэм" пригрозил Лопетеги увольнением

"Вест Хэм" предупредил своего главного тренера Хулена Лопетеги, что тот будет уволен, если результаты не улучшатся.

После поражения 3:0 от "Ноттингем Форест" в минувшую субботу "Вест Хэм", завершавший тот матч вдесятером ввиду удаления Эдсона Альвареса, обнаружил себя только на 14-м месте в Премьер-Лиге.



Всего за две недели до этого "Вест Хэм" был разгромлен "Тоттенхэмом" со счетом 4:1, в промежутке между двумя этими поражениями подписав приговор Эрику Тен Хагу в "Манчестер Юнайтед" (победа 2:1).



В ближайшую субботу "Вест Хэм" примет дома "Эвертон", который тоже находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, и в преддверии этого матча Лопетеги оказался под серьезным давлением.



Как сообщает The Times, Лопетеги был предупрежден, что клуб находит неприемлемой текущую позицию в таблице, и если Хулен это не исправит в ближайшее время, его место займет кто-нибудь другой.



Лопетеги только минувшим летом возглавил "Вест Хэм". "Молотобойцы" пригласили Хулена на место Дэвида Мойеса, надеясь улучшить свой стиль игры, и провели мощную трансферную кампанию под испанского специалиста, но пока эти инвестиции не оправдывают себя.