Слот: "Алонсо — особенный"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил с похвалой в адрес своего визави Хаби Алонсо из "Байера".

Слоту удалось возглавить "Ливерпуль" минувшим летом лишь после того, как преемником Юргена Клоппа отказался стать Алонсо.



Алонсо предпочел остаться в "Байере" после триумфального прошлого сезона, и Слот по-настоящему восхищается проделанной Хаби работой в Леверкузене.



"Он — особенный, это ясно. Когда ты приходишь в клуб, который находился в подвале лиги, и с имеющимися игроками проделываешь путь до самой вершины, не тратя много денег и лишь пригласив одного-двух хороших игроков, и когда в таком сезоне свое единственное поражение ты терпишь в финале Лиги Европы, это говорит о том, что он — особенный".



"Мне сложно сказать, что именно делает его особенным, потому что я еще не противостоял ему и не работал с ним. Возможно, дело в том, что ему довелось поработать с очень хорошими тренерами в прошлом, и он был игроком с невероятным видением игры, он знал, где нужно находиться на поле, он играл на высочайшем уровне. Поэтому он знает и понимает, что чувствуют эти игроки в определенные моменты. Это, наверное, помогает ему быть хорошим тренером", — цитирует Слота The Guardian.