Аморим отрицает, что был близок к назначению в "Вест Хэме"

Заступающий на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим опроверг слухи о том, что он был близок к назначению в "Вест Хэме" в прошлом сезоне.

Достоверно известно, что в апреле Аморим прилетел из Лиссабона в Лондон и встретился с руководством "Вест Хэма", который готовился к расставанию с Дэвидом Мойесом.



Однако 39-летний португалец, который в ближайшие дни оставит "Спортинг" и перейдет в "Юнайтед", уверяет, что не обсуждал свое назначение в столичном клубе.



"Я ездил в Англию, но я ездил не на переговоры, а только на встречу с владельцем. Я принял решение остаться. Если вы думаете, что я хотел уйти в прошлом году, то я ничего не могу с этим поделать", — цитирует Аморима Sky Sports.