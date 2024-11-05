Аморим отрицает, что был близок к назначению в "Вест Хэме"
Заступающий на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим опроверг слухи о том, что он был близок к назначению в "Вест Хэме" в прошлом сезоне.
Достоверно известно, что в апреле Аморим прилетел из Лиссабона в Лондон и встретился с руководством "Вест Хэма", который готовился к расставанию с Дэвидом Мойесом.
Однако 39-летний португалец, который в ближайшие дни оставит "Спортинг" и перейдет в "Юнайтед", уверяет, что не обсуждал свое назначение в столичном клубе.
"Я ездил в Англию, но я ездил не на переговоры, а только на встречу с владельцем. Я принял решение остаться. Если вы думаете, что я хотел уйти в прошлом году, то я ничего не могу с этим поделать", — цитирует Аморима Sky Sports.
05.11.2024 13:00
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Сколько бы ТХ не выгораживал себя, но этот ещё до назначения заврался в конец.
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