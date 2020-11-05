Тен Хаг не хотел покупать Зиркзее в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не хотел покупать нападающего Джошуа Зиркзее.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел Зиркзее у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов. Джошуа отличился уже в своем дебюте за "красных дьяволов", огорчив "Фулхэм".



Однако с тех пор Зиркзее больше не забивал. 23-летний голландец сыграл уже 15 матчей за "Юнайтед", но в рамках Премьер-Лиги лишь четырежды выходил в стартовом составе, оставив большие вопросы насчет своей физической готовности и скоости.



По информации The Sun, уволенный на прошлой неделе Тен Хаг вообще не хотел покупать Зиркзее — это приобретение ему навязало новое руководство "Юнайтед", решившее, что Джошуа является хорошим игроком за свои деньги.



Дополнительно Тен Хаг был расстроен тем, что Зиркзее прибыл в "Юнайтед" с лишним весом. Вместо того, чтобы досрочно прервать отпуск и провести с "красными дьяволами" предсезонное турне по США, соотечественник Эрика по соседству расслаблялся в Лос-Анджелесе.