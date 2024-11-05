Анонс матча "Ливерпуль" — "Байер"

Во вторник вечером "Ливерпуль" проведет матч Лиги Чемпионов против леверкузенского "Байера", возглавляемого своим бывшим полузащитником Хаби Алонсо.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отлично понимает, что на его месте вполне мог быть Алонсо. Хаби был приоритетным вариантом "красных" на роль преемника для Юргена Клоппа.



Однако болельщики "Ливерпуля" едва ли слишком расстраиваются из-за того, что возвращение Алонсо не случилось. Под руководством Слота "красные" выглядят великолепно, выиграв 13 из своих 15 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.



"В прошлом сезоне они были невероятны на внутренней арене и в Европе. Думаю, в этом сезоне они ровно так же хороши, но им немного не везет в плане результатов. Это будет большой матч для людей, которые любят футбол", — сообщил Слот на пресс-конференции.



- "Ливерпуль" выиграл три из четырех встреч с "Байером" в Лиге Чемпионов (1 поражение).



- "Байер" выиграл только один из 11 последних выездных матчей против английских команд, одолев "Тоттенхэм" со счетом 0:1 в ноябре 2016. Оба своих выезда на "Энфилд" немецкая команда проиграла.



- "Ливерпуль" проиграл лишь один из 21 последнего матча против немецких команд в еврокубках (14 побед, 6 ничьих), но это единственное поражение случилось от "Байера" в 2002 году (4:2).



- "Ливерпуль" выиграл все три своих матча в Лиге Чемпионов при Слоте. Прежде только Юргену Клоппу удавалось стартовать в элитном европейском соревновании лучше (7 побед).



- Со старта прошлого сезона "Байер" одержал больше всех побед (11) и забил больше всех голов (37) в еврокубках.



- Свое единственное поражение в 17 последних матчах в еврокубках "Байер" потерпел в финале Лиги Европы от "Аталанты" в прошлом сезоне (0:3).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Ливерпуль" вел в счете 213 минут и 47 секунд — дольше всех.



- "Байер" — одна из шести команд, которые в этом розыгрыше Лиги Чемпионов еще не уступали в счете.



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забивал в каждом из своих пяти последних матчей Лиги Чемпионов на "Энфилде".



- Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх вернул мяч своей команде 26 раз в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — больше всех. Также голландец лидирует по количеству перехватов (10).



Защитник Ибраима Конате сможет сыграть за "Ливерпуль", несмотря на полученную против "Брайтона" травму запястья. Диогу Жота все еще лечится, как и Алиссон, Хави Эллиотт и Федерико Кьеза. Алексис Макаллистер в одной желтой карточке от дисквалификации.



Лига Чемпионов. 4-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Байер" (Германия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз