Анонс матча "Манчестер Сити" — "Спортинг"

В своем очередном матче в Лиге Чемпионов "Манчестер Сити" сразится на выезде со "Спортингом" Рубена Аморима.

Это будет предпоследний матч Аморима в "Спортинге", потому что уже со следующей недели Рубен приступает к исполнению обязанностей главного тренера "Манчестер Юнайтед".



Поэтому матч в Лиссабоне является возможностью для "Сити" присмотреться к своему будущему сопернику по дерби Манчестера.



"Он всегда показывал, что может читать игру, потому что он играл на различных позициях: защитника, слева, полузащитника".



"Когда он прибыл в "Спортинг", они не могли стать чемпионами 20 лет. Он изменил игровую парадигму "Спортинга". Они с большим перевесом являются лучшей командой в Португалии".



"Он станет нашим конкурентом, но я рад, что в лучшую лигу мира приходит еще кто-нибудь из Португалии".



"Когда Рубен станет тренером "Манчестер Юнайтед", тогда и будем переживать насчет этого. Прямо сейчас мы хотим набрать три очка, чтобы попасть в топ-8", — сообщил полузащитник "Сити" Бернарду Силва, который вместе с Аморимом играл за "Бенфику" в сезоне 2013/14.



- "Спортинг" находится в великолепной форме, выиграв 14 из 15 последних матчей с учетом всех соревнований и проиграв лишь поединок за Суперкубок Португалии.



- И "Спортинг", и "Сити" имеют в своем активе по семь очков в этом розыгрыше Лиге Чемпионов.



- Спортинг" выиграл свою первую встречу с "Сити" в еврокубках в марте 2012, но ни одной из трех последних (1 ничья, 2 поражения).



- "Сити" проиграл лишь одну из 10 последних встреч с португальскими командами в еврокубках (6 побед, 3 ничьи), шесть раз сохранив свои ворота на замке.



- "Сити" проиграл только один из пяти последних выездных матчей против португальских команд в еврокубках (2 победы, 2 ничьи).



-"Спортинг" не проиграл ни одной из трех последних встреч с английскими командами в Лиге Чемпионов (1 победа, 2 ничьи).



- "Спортинг" может повторить лучшую серию своего клуба из четырех матчей без поражений в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов.



- "Сити" не проиграл ни одного из 26 последних матчей в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов (18 побед, 8 ничьих), и это новый рекорд соревнования. Последней командой, побеждавшей "горожан" здесь, был "Реал" в мае 2022 (3:1).



- Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш поучаствовал в 10 голах в 12 матчах за лиссабонский клуб в еврокубках (7+3).



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд поучаствовал в 49 голах в своих 42 матчах в Лиге Чемпионов (44+5).



"Сити" по-прежнему ослаблен травмами Родри, Оскара Бобба и Джека Грилиша. Рубен Диаш и Джон Стоунс также пополнили лазарет. Еще несколько игроков под вопросом, включая Кевина Де Брюйне.



Лига Чемпионов. 4-й тур

"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз