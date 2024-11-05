Слот отреагировал на загадочное сообщение Салаха

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на загадочное сообщение своего нападающего Мохамеда Салаха в социальных сетях.

В минувшую субботу Салах отметился победным для "Ливерпуля" голом против "Брайтона", благодаря чему вышел на чистое восьмое место в споре лучших бомбардиров Премьер-Лиги всех времен.



На следующий день 32-летний египтянин опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором пообещал навсегда запомнить ощущение забитого гола на "Энфилде", "что бы ни случилось".



Фраза "что бы ни случилось" была воспринята некоторыми как намек на уход Салаха, чей контракт с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, и Слота спросили об этом перед матчем Лиги Чемпионов против "Байера".



"Вы трактуете это так, как другие люди, возможно, не делают. Я не слежу за сообщениями своих игроков в инстаграме, я лишь разговариваю с ними, что не можете делать вы, и в этом мое преимущество".



"Надеюсь, после матча завтра он опубликует новое сообщение, а затем снова в субботу. Это неважно, что он сказал. Для меня важно, как он играет и что он говорит мне во время наших бесед. Вот что имеет значение, а не то, как вы, парни, трактуете одно из его сообщений".



"Я не разговаривал с ним об этом. Мы разговаривали о "Байере", потому что своим мастерством эта команда заслуживает все наше внимание. Его контракт истекает в конце сезона — Виргил (Ван Дейк) тоже кое-что сказал об этом в прессе, а теперь вы трактуете его сообщение определенным образом. Наверное, это продолжится, пока их будущее не прояснится. А до тех пор давайте надеяться, что Мо и Виргил будут играть, как на выходных", — цитирует Слота The Guardian.