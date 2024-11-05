"Челси" исключает продажу Бадиашиле

"Челси" не собирается продавать своего защитника Бенуа Бадиашиле.

Бадиашиле выступает за "Челси" после своего перехода из "Монако" за 33 миллиона фунтов в январе 2023.



В этом сезоне 23-летний француз отметился единственным появлением на замену в рамках Премьер-Лиги, проигрывая конкуренцию другим центральным защитникам "синих" вроде Леви Колуилла, Весле Фофана, Тосина Адарабиойо и даже Акселя Дисаси.



На фоне дефицитах игровых минут появились слухи, что Бадиашиле может уйти из "Челси", однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что лондонский клуб не рассматривает возможность продажи Бенуа.



Бадиашиле считается частью долгосрочного проекта "Челси", и каждый на "Стэмфорд Бридж" уверен, что Бенуа ждет большое будущее в клубе.