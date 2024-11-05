Алонсо предупредил, что приехал на "Энфилд" не туристом
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо предупредил, что приехал в гости к "Ливерпулю" не в качестве туриста.
Во вторник вечером "Ливерпуль" примет на своем поле "Байер" в рамках Лиги Чемпионов. Во главе немецкой команды сейчас находится Алонсо, бывший полузащитник "красных".
В прошлом сезоне Алонсо считался фаворитом на роль преемника для Юргена Клопп, но в итоге отверг интерес "Ливерпуля" и остался в Леверкузене. В преддверии матча на "Энфилде" Хаби отказался это обсуждать, заявив, что его фокус — на достижении победы.
"В то время я был сосредоточен на достижении больших целей с Леверкузеном. Давайте говорить о матче завтра, это интереснее, чем мое будущее. Давайте говорить о замечательных игроках, которыми обладают обе команды. Именно это у меня в голове".
"Выезд сюда — это большое испытание для нас. В данный момент "Ливерпуль" — одна из лучших, если не самая лучшая команда в Европе, они показывают это в очень сильной Премьер-Лиге и в Лиге Чемпионов. У них хороший состав, хороший тренер. "Энфилд" — это большое испытание".
"Вернуться сюда после стольких лет — это замечательное ощущение. Я всегда чувствую себя здесь по-особенному. Ты сразу замечаешь развитие клуба — новые трибуны выглядят изумительно".
"Завтра будет большой матч против "Ливерпуля" в отличный момент времени — сильно лучше и быть не может. Я особо не думаю о том, как меня примут. Я думаю о том, как подготовиться к матчу. Возможно, я обращусь к своим воспоминаниям, когда завтра выйду на прогулку или пробежку. Я знаю город, я люблю его, у меня здесь до сих пор есть друзья, но у меня нет времени для туризма", — цитирует Алонсо The Guardian.
05.11.2024 07:00
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красава Хаби, наш солдат. я до сих пор помню его игру за наш клуб - это был его прайм. максимально лоял чел, дух, традиции, ценности - ноль дизреспекта / максимум уважения. но победа будет за нами сегодня.
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ебалочка ползалупаля ожидается
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