Семь вещей, что мы узнали в 10-м туре

"Борнмут" сенсационно обыграл чемпиона, "Арсенал" уступил "Ньюкаслу", а "Ливерпуль" совершил "камбэк" и вернулся на вершину таблицы. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Трудяги Ираолы шокировали чемпионов



Первое поражение "Манчестер Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги — не повод для паники, хотя некоторые опасения все же есть. Если "Борнмут" заслуживает огромной похвалы, а Антуан Семеньо, Льюис Кук и Милош Керкез достойны отдельных хвалебных од, то чемпионы были уничтожены именно благодаря сочетанию энергии и желания у "Борнмута".



Слишком часто в прессинге, в дуэлях и даже на последних минутах, когда "Сити", наконец-то, взял себя в руки, у мяча оказывался игрок "Борнмута". Мало кто бы мог обвинить команду серийных чемпионов в отсутствии желания, но в игре Илкая Гюндогана, Матео Ковачича и Кайла Уолкера возраст дал о себе знать.



Андони Ираола выпустил Семеньо, чтобы Уолкер стал непосредственным соперником вингера. Ганец так загонял Уолкера, что Хосепу Гвардиоле пришлось перевести своего капитана на позицию центрального защитника. Ну, и повторим тезис о том, что у "горожан" сейчас просто некого выпускать на замену, хотя появление на скамейке Кевина Де Брюйне и стало неожиданностью.



Сказка для "Форест" — место в топ-3!



В 10 первых матчах "Ноттингем Форест" пропустил всего семь мячей. Это невероятный подвиг для команды, которая в прошлом сезоне спаслась от вылета из Премьер-Лиги только в последний день.



Два новобранца, которые изменили четверку защитников, — это Никола Миленкович и Алекс Морено. Матц Селс, Ола Айна и Мурильо уже впечатляли Нуну Эшпириту Санту, но они получили идеальные дополнения, которые сделали "Форест" надежным и сбалансированным в защите.



Это говорит о том, что, если дела идут не очень хорошо, то надстройка зачастую лучше, чем капитальный ремонт, и "Форест" доказал свою правоту, выбрав более разумный подход на рынке, а не набирая для каждого сезона совершенно новую защиту. В субботу "Вест Хэм" нанес всего три удара, и только один из них оказался точным, тогда как "Форест" был эффективен и в атаке, в итоге заслуженно поднявшись в тройку лидеров.



Эдди Хау получил поддержку игроков в нужный момент



Для Эдди Хау отрезок матчей против "Челси" (чемпионат), "Челси" (Кубок Лиги), "Арсенал" (чемпионат) был сложнейшим "траверсом", который при других обстоятельствах мог бы привести к увеличению давления на менеджера "Ньюкасла". Но Хау снова справился с давлением, а его команда выдала очень качественный футбол во всех этих играх, пройдя в итоге "Челси" в кубке и победив претендента на чемпионство.



В этих матчах "Ньюкасл" выглядел сбалансированным — надежность в обороне, солидность в центре поля и эффективность в атаке позволили обыграть "Арсенал", который рискует вскоре потерять шансы на титул. Микель Артета может жаловаться на отсутствие Мартина Эдегора, но никак не после матча с "Ньюкаслом", который уже длительное время играет с переполненным лазаретом.



Интересно, что Каллум Уилсон на неделе отправился в ведущую клинику Дохи, где проходят восстановление Эрлинг Холанд и Лионель Месси. Если врачи смогут поправить спину форварда "Ньюкасла", получит бомбардира, которого его команде очень не хватает для возвращения в зону еврокубков.



Соланке делает разницу



Ценность Доминика Соланке для "Тоттенхэма" будет измеряться не только голами. Нападающий может смешаться с защитниками, связать игру и возглавить прессинг своей команды. Но для команды, которая имеет привычку терять очки из выгодных позиций, наличие безжалостного нападающего — то, что нужно.



У "шпор", которые когда-то могли рассчитывать на Харри Кейна в напряженных матчах, будет больше шансов занять место в четверке лучших, если Соланке будет забивать. Он сделал разницу во время победы над "Астон Виллой" со счетом 4:1, забив второй и третий голы, и может получить удовлетворение от того, что превзошел своего партнера по сборной Англии Олли Уоткинса, который упустил отличный шанс в первом тайме.



"Голы — это здорово, и ему как нападающему, уверен, нравится, что он забил парочку, но я не могу сказать ничего плохого о нем и в тех матчах, когда он не забивал, но приносил много пользы команде", — сказал Постекоглу.



Каждому претенденту на титул нужен свой Джо Гомес



Арне Слот объяснил превращение "Ливерпуля" в команду, достойную возглавить Премьер-Лигу, не столько тактическими изменениями, сколько изменением отношения к игре с "Брайтоном", и именно Джо Гомес воплотил в себе борьбу, качество и характер, которых так не хватало в первом тайме матча на "Энфилде".



Защитник был введен в игру в перерыве после того, как Ибраима Конате получил травму руки, когда на него приземлился Виргил Ван Дейк, и стал главным фактором в ликвидации угрозы со стороны "Брайтона". Для игрока, который остался вне заявки в первом матче Слота в Премьер-Лиге с "Ипсвичем" и будущее которого в "Ливерпуле" летом было под большим вопросом, Гомес демонстрирует образцовое отношение и профессионализм.



"Он — то, что нужно претенденту на титул. Я знаю, через что он прошел этим летом", — сказал Ван Дейк. "Но то, как он ведет себя на поле и вне его, просто поразительно. Его очень уважают в клубе и в команде. Он великолепный игрок, и он снова это продемонстрировал. Он был невероятен".



Часы быстро тикают для О'Нила



Статистика, охватывающая несколько сезонов, часто кажется бессмысленной — или, по крайней мере, несправедливой, но с каждым днем все труднее игнорировать цифры, окружающие "Вулверхэмптон".



Команда Гари О'Нила выиграла только один из 20 последних матчей в чемпионате, набрав за это время восемь очков из 60 возможных. Матеус Кунья и Жоао Гомес продемонстрировали моменты блеска в субботнем ничейном поединке с "Кристал Пэлас", чтобы доказать, что не все так плохо, но у О'Нила, который летом подписал новый четырехлетний контракт, остается все меньше времени, чтобы изменить ситуацию.



Часть болельщиков выражала свое недовольство во время игры, и неудача в субботнем матче с "Саутгемптоном" почти наверняка ознаменует увольнение менеджера. Как бы то ни было, "волкам" предстоит длительная борьба за выживание — с О'Нилом или без. "Нам придется бороться весь сезон, нам придется бороться, такова ситуация, в которой мы оказались", — сказал О'Нил. "Мы смирились с этим в раздевалке".



"Трактористы" неплохи, но нуждаются в первой победе



"Ипсвич" прибыл в новый смелый мир Премьер-Лиги без особых ожиданий, поэтому предположить, что их команда избежит поражений в половине из 10 стартовых матчей, было бы заманчивым пророчеством.



Однако пять ничьих и пять поражений означают, что "трактористы" — одна из двух команд, до сих пор не одержавших ни одной победы, и они регулярно упускают очки из своих рук. "Мы не выиграли 10 матчей, но в пяти из них мы добились результата, и, вероятно, в восьми мы боролись", — мудро предположил Киран Маккенна после того, как "Лестер" вырвал ничью 1:1 на "Портман Роуд", а также высказал несколько обоснованных претензий в адрес VAR и рефери Тима Робинсона.



И все же контраст с другим новичком "Лестером", который находит способы добывать важные очки, разителен. В то время как команда Стива Купера вернула себе уже шесть очков с проигрышных позиций, "Ипсвич" продолжает разбрасываться ими.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru