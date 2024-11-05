Невилл хочет, чтобы МЮ играл первым номером при Амориме

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что Рубен Аморим должен заставить "Манчестер Юнайтед" играть первым номером.

На следующей неделе Аморим приступит к работе главным тренером "Юнайтед", приняв "красных дьяволов" в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Невилл надеется, что с приходом португальского специалиста "Юнайтед" перестанет играть как андердог и будет смелее брать инициативу в своих матчах.



"Это худший старт "Манчестер Юнайтед" в сезоне Премьер-Лиги за все времена. Это были ужасные 10 матчей, и их игра была ужасна. Невозможно отделить игру от результатов, и поэтому, когда я смотрю на Рубена Аморима, то думаю о том, что ему нужно сделать".



"Я даже не помышляю о завоевании титула, мы крайне далеки от этого. Просто нужно заставить играть в свою лучшую игру имеющихся игроков и тех, кого он подпишет в будущем. Нужно заставить команду играть выше по полю, чтобы они выглядели компактнее и больше походили на другие команды топ-уровня".



"Я говорю не только о "Манчестер Сити", "Ливерпуле" и "Арсенале", я говорю о командах вроде "Брайтона" и "Тоттенхэма", которые могут оказывать давление, выглядеть агрессивно и диктовать игру".



"Манчестер Юнайтед" — это клуб, который владеет инициативой. Вы знаете, что философия этого клуба — атака, атака, атака, но в данный момент ничего такого нет. Это действительно расстраивает, и поскорей бы новый тренер взялся за это".



"Первоочередная задача — остановить этот поток игроков в "Манчестер Юнайтед", которых также хотели другие клубы и которые не смогли достичь своих уровней, демонстрируемых до подписания контрактов здесь".



"С доставшимися ему игроками, которые никуда не денутся в следующие восемь месяцев, ему нужно постараться получить максимум, и это будет сложная задача", — сообщил Невилл Sky Sports.