Невилл хочет, чтобы МЮ играл первым номером при Амориме

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что Рубен Аморим должен заставить "Манчестер Юнайтед" играть первым номером.

На следующей неделе Аморим приступит к работе главным тренером "Юнайтед", приняв "красных дьяволов" в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.

Невилл надеется, что с приходом португальского специалиста "Юнайтед" перестанет играть как андердог и будет смелее брать инициативу в своих матчах.

"Это худший старт "Манчестер Юнайтед" в сезоне Премьер-Лиги за все времена. Это были ужасные 10 матчей, и их игра была ужасна. Невозможно отделить игру от результатов, и поэтому, когда я смотрю на Рубена Аморима, то думаю о том, что ему нужно сделать".

"Я даже не помышляю о завоевании титула, мы крайне далеки от этого. Просто нужно заставить играть в свою лучшую игру имеющихся игроков и тех, кого он подпишет в будущем. Нужно заставить команду играть выше по полю, чтобы они выглядели компактнее и больше походили на другие команды топ-уровня".

"Я говорю не только о "Манчестер Сити", "Ливерпуле" и "Арсенале", я говорю о командах вроде "Брайтона" и "Тоттенхэма", которые могут оказывать давление, выглядеть агрессивно и диктовать игру".

"Манчестер Юнайтед" — это клуб, который владеет инициативой. Вы знаете, что философия этого клуба — атака, атака, атака, но в данный момент ничего такого нет. Это действительно расстраивает, и поскорей бы новый тренер взялся за это".

"Первоочередная задача — остановить этот поток игроков в "Манчестер Юнайтед", которых также хотели другие клубы и которые не смогли достичь своих уровней, демонстрируемых до подписания контрактов здесь".

"С доставшимися ему игроками, которые никуда не денутся в следующие восемь месяцев, ему нужно постараться получить максимум, и это будет сложная задача", — сообщил Невилл Sky Sports.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Невилл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2024 00:05

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