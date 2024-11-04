Слот уверен, что Салах сможет сохранить свой уровень в ближайшие годы

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уверен, что нападающий Мохамед Салах сможет поддерживать свой высочайший уровень еще несколько лет.

Следующим летом Салаху исполнится 33 года, и возраст видится основной помехой к заключению "Ливерпулем" нового контракта со своим бомбардиром.



Однако Слот не ожидает спада от Салаха, который в минувшую субботу вышел на чистое восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров Премьер-Лиги всех времен с 164 голами, и верит, что египтянин может стать таким же футбольным долгожителем, как Криштиану Роналду с Лионелем Месси.



"В данный момент нет причин думать, что его уровень снизится. Этого не наблюдается, когда смотришь на его показатели и на его игру. Я не знаю, как сказать это по-английски, но я не могу сказать, каким будет будущее".



"Сколько там лет Криштиану Роналду (39)? Месси по-прежнему невероятен в свои годы (37). Но есть и игроки, которые в 33 уже не так хороши, как в 26, и я сам был именно таким. Я не знаю, что случится в будущем, но я знаю, что Мо в очень хорошем месте", — цитирует Слота The Guardian.