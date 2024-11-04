"Арсенал" подтвердил уход Эду

"Арсенал" официально подтвердил, что Эду подал в отставку с поста спортивного директора клуба.

Утром в понедельник стало известно, что Эду решил покинуть "Арсенал" и сделает это немедленно. Также сообщалось, что это стало сюрпризом для лондонского клуба.



И вот сейчас этому поступило официальное подтверждение. По словам 46-летнего бразильца, он покидает "Арсенал" ради "другого вызова".



"Мне было невероятно сложно принять это решение. "Арсенал" дал мне возможность поработать со столь многими удивительными людьми и шанс стать частью кое-чего столь особенного в истории клуба. Это было особенное приключение, и я благодарю Стэна, Джоша, Тима и лорда Харриса за поддержку, которую они мне оказывали".



"Я обожал работать со столь многими коллегами в наших мужской и женской командах, командах академии и особенно с Микелем (Артетой), который стал моим большим другом".



"Сейчас настало время для другого вызова. "Арсенал" навсегда останется в моем сердце. Я желаю клубу и его болельщикам только хороших вещей и всего самого лучшего", — сообщил Эду.



Если верить The Athletic, Эду уже определился с новым местом работы. Экс-полузащитник "Арсенала", "Валенсии" и "Коринтианса" будет трудиться на "Ноттингем Форест", развивая мультиклубную систему Евангелоса Маринакиса.



Помимо "Форест", который сейчас занимает третье место в Премьер-Лиге, Маринакис также владеет греческим "Олимпиакосом" и португальским "Риу Аве".



Летом 2019 Эду стал первым в истории "Арсенала" техническим директором, в ноябре 2022 сменив свой титул на спортивного директора. В этот период "канониры" завоевали Кубок Англии в 2020.



Эду помог "Арсеналу" совершить ряд полезных приобретений вроде Деклана Райса, Мартина Эдегора, Вильяма Салиба и Бена Уайта, в то же время избавившись от Пьер-Эмерика Обамеянга, Месута Озила, Александра Лакасетта и Николя Пепе.



Sky Sports добавляет, что с момента возвращения Эду "Арсенал" потратил на трансферы 867 миллионов фунтов — только "Челси" и "Манчестер Юнайтед" потратили больше за этот период.