"Арсенал" подтвердил уход Эду

Эду "Арсенал" официально подтвердил, что Эду подал в отставку с поста спортивного директора клуба.

Утром в понедельник стало известно, что Эду решил покинуть "Арсенал" и сделает это немедленно. Также сообщалось, что это стало сюрпризом для лондонского клуба.

И вот сейчас этому поступило официальное подтверждение. По словам 46-летнего бразильца, он покидает "Арсенал" ради "другого вызова".

"Мне было невероятно сложно принять это решение. "Арсенал" дал мне возможность поработать со столь многими удивительными людьми и шанс стать частью кое-чего столь особенного в истории клуба. Это было особенное приключение, и я благодарю Стэна, Джоша, Тима и лорда Харриса за поддержку, которую они мне оказывали".

"Я обожал работать со столь многими коллегами в наших мужской и женской командах, командах академии и особенно с Микелем (Артетой), который стал моим большим другом".

"Сейчас настало время для другого вызова. "Арсенал" навсегда останется в моем сердце. Я желаю клубу и его болельщикам только хороших вещей и всего самого лучшего", — сообщил Эду.

Если верить The Athletic, Эду уже определился с новым местом работы. Экс-полузащитник "Арсенала", "Валенсии" и "Коринтианса" будет трудиться на "Ноттингем Форест", развивая мультиклубную систему Евангелоса Маринакиса.

Помимо "Форест", который сейчас занимает третье место в Премьер-Лиге, Маринакис также владеет греческим "Олимпиакосом" и португальским "Риу Аве".

Летом 2019 Эду стал первым в истории "Арсенала" техническим директором, в ноябре 2022 сменив свой титул на спортивного директора. В этот период "канониры" завоевали Кубок Англии в 2020.

Эду помог "Арсеналу" совершить ряд полезных приобретений вроде Деклана Райса, Мартина Эдегора, Вильяма Салиба и Бена Уайта, в то же время избавившись от Пьер-Эмерика Обамеянга, Месута Озила, Александра Лакасетта и Николя Пепе.

Sky Sports добавляет, что с момента возвращения Эду "Арсенал" потратил на трансферы 867 миллионов фунтов — только "Челси" и "Манчестер Юнайтед" потратили больше за этот период.


Метки Арсенал, Ноттингем Форест, Эду

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2024 22:00

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  1. dexter 04.11.2024 23:22 # dexter
    Какие же бичи на про сцене в доте... Просто полторашки.

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  2. nietzsche 04.11.2024 22:44 # nietzsche
    Ютуб походу все

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  3. alexomck 04.11.2024 22:24 # alexomck
    Еду за еду едет в лес

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  4. tigerpool 04.11.2024 22:21 # tigerpool
    Стэн видимо зблся вкладывать большие деньги в клуб без трофеев и решил прикрыть лавку, потому и уходит это крыса. Ожидается летняя распродажа анонирских звезд, а главный гей-гелиевый пойдет к ситюганам, после шарлатана.

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  5. hachidlo 04.11.2024 22:13 # hachidlo
    На фото похож на грузина. Плюс к ненависти у армян.

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  6. deman82 04.11.2024 22:10 # deman82
    воощее насратьь

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  7. bembo 04.11.2024 22:10 # bembo
    ребятулечки, ну это фиаско для пидраликов)))
    первая крыса пошла на выход)

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  8. division 04.11.2024 22:03 # division
    По слухам в Форест уходит на повышение. Это понятно. У клуба 2 кубка европейских чемпионов, у гг их никогда не было и не будет. С этой точки зрения Арсенал это вообще клуб без истории

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