"Арсенал" подтвердил уход Эду
"Арсенал" официально подтвердил, что Эду подал в отставку с поста спортивного директора клуба.
Утром в понедельник стало известно, что Эду решил покинуть "Арсенал" и сделает это немедленно. Также сообщалось, что это стало сюрпризом для лондонского клуба.
И вот сейчас этому поступило официальное подтверждение. По словам 46-летнего бразильца, он покидает "Арсенал" ради "другого вызова".
"Мне было невероятно сложно принять это решение. "Арсенал" дал мне возможность поработать со столь многими удивительными людьми и шанс стать частью кое-чего столь особенного в истории клуба. Это было особенное приключение, и я благодарю Стэна, Джоша, Тима и лорда Харриса за поддержку, которую они мне оказывали".
"Я обожал работать со столь многими коллегами в наших мужской и женской командах, командах академии и особенно с Микелем (Артетой), который стал моим большим другом".
"Сейчас настало время для другого вызова. "Арсенал" навсегда останется в моем сердце. Я желаю клубу и его болельщикам только хороших вещей и всего самого лучшего", — сообщил Эду.
Если верить The Athletic, Эду уже определился с новым местом работы. Экс-полузащитник "Арсенала", "Валенсии" и "Коринтианса" будет трудиться на "Ноттингем Форест", развивая мультиклубную систему Евангелоса Маринакиса.
Помимо "Форест", который сейчас занимает третье место в Премьер-Лиге, Маринакис также владеет греческим "Олимпиакосом" и португальским "Риу Аве".
Летом 2019 Эду стал первым в истории "Арсенала" техническим директором, в ноябре 2022 сменив свой титул на спортивного директора. В этот период "канониры" завоевали Кубок Англии в 2020.
Эду помог "Арсеналу" совершить ряд полезных приобретений вроде Деклана Райса, Мартина Эдегора, Вильяма Салиба и Бена Уайта, в то же время избавившись от Пьер-Эмерика Обамеянга, Месута Озила, Александра Лакасетта и Николя Пепе.
Sky Sports добавляет, что с момента возвращения Эду "Арсенал" потратил на трансферы 867 миллионов фунтов — только "Челси" и "Манчестер Юнайтед" потратили больше за этот период.
04.11.2024 22:00
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Какие же бичи на про сцене в доте... Просто полторашки.
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Ютуб походу все
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Еду за еду едет в лес
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Стэн видимо зблся вкладывать большие деньги в клуб без трофеев и решил прикрыть лавку, потому и уходит это крыса. Ожидается летняя распродажа анонирских звезд, а главный гей-гелиевый пойдет к ситюганам, после шарлатана.
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На фото похож на грузина. Плюс к ненависти у армян.
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воощее насратьь
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ребятулечки, ну это фиаско для пидраликов)))
первая крыса пошла на выход)
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По слухам в Форест уходит на повышение. Это понятно. У клуба 2 кубка европейских чемпионов, у гг их никогда не было и не будет. С этой точки зрения Арсенал это вообще клуб без истории
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