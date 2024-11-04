Аморим: "Люди могут подумать, что я новый Фергюсон, если мы победим "Сити"

Главный тренер португальского "Спортинга" Рубен Аморим поразмышлял о важности матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" для начала своей карьеры в "Манчестер Юнайтед".

Уже через неделю Аморим приступит к работе с "Юнайтед", но до того ему еще предстоит сыграть два матча со "Спортингом".



В преддверии домашнего противостояния с "Сити" Аморима спросили, может ли он стать героем для фанатов "Юнайтед" еще до своего прихода, расстроив соседей "красных дьяволов", однако Рубен дал понять, что не думает об этом.



"Я не думаю об этом. Мой фокус на том, чтобы выиграть матч. Выиграть ради "Спортинга".



"Выводы, которые люди затем сделают, не имеют значения для меня. Они могут быть ошибочны".



"При очень негативном исходе ожидания снизятся. Это была бы не столь плохая отправная точка, чтобы начать в "Манчестер Юнайтед".



"Если мы победим завтра, люди будут думать, что пришел новый сэр Алекс Фергюсон — а этому было бы сложно соответствовать!"



"Поэтому я не заинтересован в том, какие выводы сделают люди. Я заинтересован в том, чтобы выиграть матч, устроить хорошие проводы, а после этого я начну новую жизнь в "Манчестер Юнайтед".



"Этот матч может повысить ожидания, он может понизить их. Я не знаю, как было бы лучше для меня, когда я начну свое новое приключение в Манчестере".



"Я лишь хочу оставить фанатов "Спортинга" и своих игроков счастливыми, а также квалифицироваться в плей-офф", — цитирует Аморима Sky Sports.