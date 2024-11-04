"Тоттенхэм" решил продлить контракт Сона на 12 месяцев

"Тоттенхэм" решил активировать пункт в контракте своего капитана Сона Хен Мина о продлении на 12 месяцев.

Свой действующий контракт Сон заключил в 2021 году, и сейчас от него остается только семь полных месяцев.



"Тоттенхэм" совершенно точно не собирается отпускать 32-летнего игрока сборной Южной Кореи, а между согласованием нового контракта и продлением действующего клуб предпочитает более простой вариант.



Как сообщает The Telegraph, для продления контракта Сона до лета 2026 "Тоттенхэму" достаточно уведомить своего капитана. Ожидается, что это будет сделано до зимнего трансферного окна, чтобы исключить спекуляции насчет будущего игрока.



Добавим, Сон выступает за "Тоттенхэм" после перехода из "Байера" за 22 миллиона фунтов в 2015 году. После ухода Уго Льориса южнокорейский нападающий был назначен капитаном "шпор".