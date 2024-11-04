"Челси" надеется, что Палмер избежал травмы в матче с МЮ

"Челси" надеется, что Коул Палмер избежал травмы в столкновении с защитником "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинесом.

Уже в компенсированное время воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (1:1) Мартинес грубо сфолил на Палмере, к удивлению многих получив лишь желтую карточку.



Как сообщает The Telegraph, Палмер уходил в раздевалку с болью в левой ноге, и это ощущение сопровождало бомбардира "Челси" на пути в Лондон.



Сейчас Палмер проходит углубленное обследование, и медицинский штаб "Челси" надеется, что лучшему бомбардиру команды удастся отделаться испугом.



Палмер не заявлен на Лигу Конференций, поэтому матч против армянского "Ноа" в четверг в любом случае пропустит, но "Челси" очень бы не хотелось потерять Коула на дерби с "Арсеналом" в воскресенье.



