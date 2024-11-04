"Челси" надеется, что Палмер избежал травмы в матче с МЮ
"Челси" надеется, что Коул Палмер избежал травмы в столкновении с защитником "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинесом.
Уже в компенсированное время воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (1:1) Мартинес грубо сфолил на Палмере, к удивлению многих получив лишь желтую карточку.
Как сообщает The Telegraph, Палмер уходил в раздевалку с болью в левой ноге, и это ощущение сопровождало бомбардира "Челси" на пути в Лондон.
Сейчас Палмер проходит углубленное обследование, и медицинский штаб "Челси" надеется, что лучшему бомбардиру команды удастся отделаться испугом.
Палмер не заявлен на Лигу Конференций, поэтому матч против армянского "Ноа" в четверг в любом случае пропустит, но "Челси" очень бы не хотелось потерять Коула на дерби с "Арсеналом" в воскресенье.
04.11.2024 19:00
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Последние комментарии:
Чистейшая красная, говорю даже как не болельщик Челси.
Нет попытки сыграть в мяч от слова совсем. Летит двумя ногами вперед, что уже является агрессивным движением....
В итоге хорошо, если просто ушиб, а не травма колена....(
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На матч с никчёмным аснлом нужен как воздух.
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