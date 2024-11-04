"Челси" надеется, что Палмер избежал травмы в матче с МЮ

Коул Палмер "Челси" надеется, что Коул Палмер избежал травмы в столкновении с защитником "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинесом.

Уже в компенсированное время воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (1:1) Мартинес грубо сфолил на Палмере, к удивлению многих получив лишь желтую карточку.

Как сообщает The Telegraph, Палмер уходил в раздевалку с болью в левой ноге, и это ощущение сопровождало бомбардира "Челси" на пути в Лондон.

Сейчас Палмер проходит углубленное обследование, и медицинский штаб "Челси" надеется, что лучшему бомбардиру команды удастся отделаться испугом.

Палмер не заявлен на Лигу Конференций, поэтому матч против армянского "Ноа" в четверг в любом случае пропустит, но "Челси" очень бы не хотелось потерять Коула на дерби с "Арсеналом" в воскресенье.


Метки Палмер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2024 19:00

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  1. chelsea-one-love 04.11.2024 19:07 # chelsea-one-love
    Чистейшая красная, говорю даже как не болельщик Челси.
    Нет попытки сыграть в мяч от слова совсем. Летит двумя ногами вперед, что уже является агрессивным движением....
    В итоге хорошо, если просто ушиб, а не травма колена....(

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  2. chelsea88 04.11.2024 19:02 # chelsea88
    На матч с никчёмным аснлом нужен как воздух.

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