"Аль-Хиляль" надеется взять Салаха на клубный Чемпионат Мира
Саудовский "Аль-Хиляль" надеется поскорее оформить переход нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, чтобы тот принял участие на клубном Чемпионате Мира.
Следующим летом в Соединенных Штатах состоится первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира по новому формату, и "Аль-Хиляль" является одним из 32 участников турнира ФИФА.
Специально для участников клубного Чемпионата Мира будет досрочно открыто трансферное окно — с 1 по 10 июня. Это позволит командам взять своих новичков в Америку.
Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, в этот период "Аль-Хиляль" надеется подписать Салаха, чей контракт с "Ливерпулем" как раз истекает в конце сезона.
"Аль-Хиляль" рассматривает Салаха арабским аналогом Лионеля Месси, чей "Интер Майами", как ожидается, тоже будет приглашен на клубный Чемпионат Мира.
Добавим, в 2020 году Салах уже выигрывал клубный Чемпионат Мира с "Ливерпулем". Вместе с "красными" египтянин также становился победителем Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.
04.11.2024 18:00
Просмотров: 125
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: