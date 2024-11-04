Кин раскритиковал игру "Юнайтед" против "Челси"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру "красных дьяволов" против "Челси".

Накануне "Юнайтед" сыграл с "Челси" вничью 1:1, однако показанный командой Рууда Ван Нистелроя футбол не произвел впечатления на Кина.



Особенно Кина возмущает низкая результативность "Юнайтед", который стабильно создает моменты, но и стабильно их упускает.



"Они играют так, что это почти скучно. Они недостаточно убедительны, когда имеют моменты. Они так беззубы, и фанаты должны быть расстроены. Они так далеки от попадания в топ-4 и борьбы за титул".



"Мы смотрим на отдельных игроков и, возможно, думаем, что они лучше, нежели они на самом деле являются. Они являются утвердившимися игроками сборной, но "Юнайтед" посредственен во всем".



"Мне по-прежнему сложно поверить в такой дефицит голов. Посмотрите, какие моменты они создают и упускают. Поэтому тренеры и лишаются работы. Поэтому их результативность так низка. Они чаще промахиваются, чем нет. Сегодня фанаты "Манчестер Юнайтед" хватались за голову. И на "Олд Траффорд" было очень тихо", — цитирует Кина The Independent.