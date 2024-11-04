Игроки МЮ хотят, чтобы Ван Нистелрой остался

Игроки "Манчестер Юнайтед" хотят, чтобы их временный тренер Рууд Ван Нистелрой остался в клубе.

Проведя пять сезонов за "Юнайтед" в качестве нападающего, минувшим летом Ван Нистелрой вернулся в клуб на должность ассистента Эрика Тен Хага.



Неделю назад Тен Хаг был уволен с поста главного тренера "Юнайтед", и именно Ван Нистелрой принял на себя управление первой командой, с тех пор успев разгромить "Лестер" в Кубке Лиги (5:2) и сыграть с "Челси" вничью в Премьер-Лиге (1:1).



В своей временной роли Ван Нистелрою остается сыграть против ПАОКа в Лиге Европы в четверг, после чего передаст команду приходящему из "Спортинга" Рубену Амориму.



Ван Нистелрой уже подтвердил, что хочет получить место в тренерском штабе Аморима, и Sky Sports может подтвердить, что игроки "Юнайтед" тоже на это надеются.



48-летний голландец пользуется большим уважением в раздевалке, а также среди персонала.



Нюанс в том, что Аморим приходит с собственным тренерским штабом, поэтому "Юнайтед" может предложить Ван Нистелрою отличную от ассистента роль, но переговоры об этом пока не велись.