Игроки МЮ хотят, чтобы Ван Нистелрой остался

Рууд Ван Нистелрой Игроки "Манчестер Юнайтед" хотят, чтобы их временный тренер Рууд Ван Нистелрой остался в клубе.

Проведя пять сезонов за "Юнайтед" в качестве нападающего, минувшим летом Ван Нистелрой вернулся в клуб на должность ассистента Эрика Тен Хага.

Неделю назад Тен Хаг был уволен с поста главного тренера "Юнайтед", и именно Ван Нистелрой принял на себя управление первой командой, с тех пор успев разгромить "Лестер" в Кубке Лиги (5:2) и сыграть с "Челси" вничью в Премьер-Лиге (1:1).

В своей временной роли Ван Нистелрою остается сыграть против ПАОКа в Лиге Европы в четверг, после чего передаст команду приходящему из "Спортинга" Рубену Амориму.

Ван Нистелрой уже подтвердил, что хочет получить место в тренерском штабе Аморима, и Sky Sports может подтвердить, что игроки "Юнайтед" тоже на это надеются.

48-летний голландец пользуется большим уважением в раздевалке, а также среди персонала.

Нюанс в том, что Аморим приходит с собственным тренерским штабом, поэтому "Юнайтед" может предложить Ван Нистелрою отличную от ассистента роль, но переговоры об этом пока не велись.


Метки Ван Нистелрой, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2024 16:00

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