"Рома" задумывается о приглашении Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард Итальянская "Рома" задумывается о приглашении легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.

Лэмпард находится без работы после своего короткого периода в роли временного тренера "Челси" в концовке сезона 2022/23.

По информации La Gazzetta dello Sport, вскоре Лэмпард может вернуться к работе, потому что о приглашении Фрэнка помышляет владелец "Ромы" Дэн Фридкин, находящийся в процессе покупки "Эвертона".

"Рома" рассматривает Лэмпарда в качестве одного из кандидатов на замену Ивану Юричу, который сменил Даниэле Де Росси в январе, но так и не смог стабилизировать результаты команды.

Помимо 46-летнего англичанина, клуб Серии А также интересуется Паулу Соузой, Роберто Манчини и Клаудио Раньери.


Метки Лэмпард, Рома, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2024 15:00

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  1. bembo 04.11.2024 15:45 # bembo
    орууууууууууууууууууууу

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  2. gameboy 04.11.2024 15:29 # gameboy
    Рома уже давно не в Англии, долбоебы

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