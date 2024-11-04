"Рома" задумывается о приглашении Лэмпарда

Итальянская "Рома" задумывается о приглашении легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.

Лэмпард находится без работы после своего короткого периода в роли временного тренера "Челси" в концовке сезона 2022/23.



По информации La Gazzetta dello Sport, вскоре Лэмпард может вернуться к работе, потому что о приглашении Фрэнка помышляет владелец "Ромы" Дэн Фридкин, находящийся в процессе покупки "Эвертона".



"Рома" рассматривает Лэмпарда в качестве одного из кандидатов на замену Ивану Юричу, который сменил Даниэле Де Росси в январе, но так и не смог стабилизировать результаты команды.



Помимо 46-летнего англичанина, клуб Серии А также интересуется Паулу Соузой, Роберто Манчини и Клаудио Раньери.