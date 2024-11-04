"Арсенал" видит в Кудусе замену для Троссарда

"Арсенал" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Вест Хэма" Мохаммеду Кудусу.

"Арсенал" имеет давний интерес к Кудусу и обдумывал покупку Мохаммеда еще летом 2023, когда игрок сборной Ганы перешел из "Аякса" в "Вест Хэм" за 40 миллионов фунтов.



По информации Daily Mirror, сейчас "Арсенал" вернулся к идее с приобретением Кудуса, рассматривая 24-летнего африканца на случай ухода Леандро Троссарда.



Оцениваемый в 40 млн. фунтов Троссард в свою очередь остается целью для саудовского "Аль-Иттихада", который не смог заполучить 29-летнего бельгийца на исходе последнего трансферного окна.



Кудус забил 16 голов и отдал семь результативных передач в 55 матчах за "Вест Хэм" во всех соревнованиях, и для приобретения Мохаммеда "канонирам" придется выложить около 90 млн. фунтов.