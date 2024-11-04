Рэднапп раскритиковал атмосферу на "Олд Траффорд"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп подверг критике атмосферу на "Олд Траффорд" во время матча Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Накануне "Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью 1:1, обменявшись голами во втором тайме.
Долгое время игра на "Олд Траффорд" навевала тоску. По мнению Рэднаппа, "красные дьяволы" должны делать больше, чтобы заставить трибуны шуметь.
"Ты словно смотришь матч в ковид. Трибуны не слышно, ни атмосферы, ни энергии. Игроки должны делать больше, чтобы завести толпу", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.
04.11.2024 11:00
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