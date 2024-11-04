Ван Нистелрой хочет помогать Амориму

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой заявил, что он был бы рад помогать Рубену Амориму.

Накануне Ван Нистелрой провел предпоследний матч в своей временной роли, засвидетельствовав ничью 1:1 против "Челси" в Премьер-Лиге.



Уже через неделю к исполнению обязанностей главного тренера "Юнайтед" приступает Аморим, и Ван Нистелрой к услугам 39-летнего португальца.



"Как я и сказал в среду, я пришел сюда, чтобы помогать в качестве ассистента, в качестве тренера, а также немного в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера в этот короткий период".



"Затем, повторюсь, я готов помогать в любой роли, так что в этом отношении я открыт к вариантам на будущее".



"Все мы поддержим его (Аморима) и поможем ему привести "Манчестер Юнайтед" туда, где все мы хотим нас видеть, и я думаю, этот дух — самое важное. Имеют значение не отдельные люди, а клуб".



"Мне хочется узнать его получше. Как мы знаем, он был очень хорош в Португалии. Он очень молодой, талантливый тренер, и на протяжении длительного времени он был успешен в Португалии".



"Как я и сказал, мне хочется продолжать помогать клубу двигаться вперед. Это моя главная цель", — цитирует Ван Нистелроя The Independent.