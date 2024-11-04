Клубы Премьер-Лиги интересуются Коло-Муани

Клубы Премьер-Лиги заинтересованы в аренде нападающего французского ПСЖ Рандаля Коло-Муани на вторую половину этого сезона.

В этом сезоне, своем втором в ПСЖ, Муани является лишь игроком ротации, отметившись двумя появлениями в стартовом составе в рамках Лиги 1.



Как сообщает Sky Sport Germany, в преддверии зимнего трансферного окна ПСЖ и Муни открыты к предложениям других клубов, которые готовы обеспечить экс-нападающего "Айнтрахта" игровой практикой.



Утверждается, что особенно серьезный интерес к Муани существует из Премьер-Лиги. Уже несколько английских клубов сделали свои запросы насчет аренды 25-летнего француза с опцией выкупа.



Добавим, контракт 25-летнего француза с ПСЖ рассчитан до 2028 года.