Клубы Премьер-Лиги интересуются Коло-Муани

Рандаль Коло-Муани Клубы Премьер-Лиги заинтересованы в аренде нападающего французского ПСЖ Рандаля Коло-Муани на вторую половину этого сезона.

В этом сезоне, своем втором в ПСЖ, Муани является лишь игроком ротации, отметившись двумя появлениями в стартовом составе в рамках Лиги 1.

Как сообщает Sky Sport Germany, в преддверии зимнего трансферного окна ПСЖ и Муни открыты к предложениям других клубов, которые готовы обеспечить экс-нападающего "Айнтрахта" игровой практикой.

Утверждается, что особенно серьезный интерес к Муани существует из Премьер-Лиги. Уже несколько английских клубов сделали свои запросы насчет аренды 25-летнего француза с опцией выкупа.

Добавим, контракт 25-летнего француза с ПСЖ рассчитан до 2028 года.


Метки Коло-Муани, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2024 09:00

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  1. tigerpool 04.11.2024 10:00 # tigerpool
    95 миллионов евро заплатили за этого персонажа

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  2. gary47 04.11.2024 09:46 # gary47
    Второй Коло-Марсьяль

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