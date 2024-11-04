Мареска считает, что Мартинеса следовало удалить

Наставник "Челси" Энцо Мареска считает, что защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес заслуживал красную карточку за фол на Коуле Палмере.

В воскресенье "Челси" сыграл вничью 1:1 с "Юнайтед", и уже в компенсированное время этого матча Мартинес совершил грубый фол против Палмера.



Рефери Роберт Джонс показал Лисандро лишь желтую карточку, и система VAR поддержала его решение, однако Мареска убежден, что грубияна следовало выгнать с поля.



"Он (Палмер) находился в раздевалке с пакетом льда, поэтому сейчас мы в ожидании. Надеюсь, там ничего серьезного".



"Я знал, что вы спросите меня о решении рефери. Это довольно очевидно большинству из нас, но решение принимает рефери, и он решил по-другому".



"Когда у тебя нет намерения сыграть в мяч, и ты просто бьешь игрока по ногам, насчет решения сомнений быть не может. Думаю, довольно очевидно, что это красная", — цитирует Мареску Daily Mail