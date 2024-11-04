Ван Нистелрой: "Игроки показали реакцию на уход Тен Хага"

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой считает, что его команда хорошо отреагировала на увольнение Эрика Тен Хага.

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 против "Челси" в Премьер-Лиге, несколькими днями ранее разгромив "Лестер" со счетом 5:2 в Кубке Лиги.



Это были первые матчи "Юнайтед" после увольнения Тен Хага, и Ван Нистелрой остался доволен игрой своих подопечных.



"Это было очень сложно. Эти шесть дней, от понедельника и до сегодняшнего дня, были эмоциональными горками".



"Разумеется, было очень грустно видеть, как Эрик ушел. Затем на следующим день тебе нужно сосредоточиться на том, чтобы подготовить парней к "Лестеру", потому что 75,000 людей придут посмотреть на это. На нас лежит обязанность, и игроки чувствуют это. Они были обязаны играть лучше".



"Они взглянули в зеркало и показали свою реакцию в среду, а также сегодня. Они показали, что думают о сложившейся ситуации и о себе", — цитирует Ван Нистелроя Evening Standard.