Ван Нистелрой: "Игроки показали реакцию на уход Тен Хага"

Рууд Ван Нистелрой Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой считает, что его команда хорошо отреагировала на увольнение Эрика Тен Хага.

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 против "Челси" в Премьер-Лиге, несколькими днями ранее разгромив "Лестер" со счетом 5:2 в Кубке Лиги.

Это были первые матчи "Юнайтед" после увольнения Тен Хага, и Ван Нистелрой остался доволен игрой своих подопечных.

"Это было очень сложно. Эти шесть дней, от понедельника и до сегодняшнего дня, были эмоциональными горками".

"Разумеется, было очень грустно видеть, как Эрик ушел. Затем на следующим день тебе нужно сосредоточиться на том, чтобы подготовить парней к "Лестеру", потому что 75,000 людей придут посмотреть на это. На нас лежит обязанность, и игроки чувствуют это. Они были обязаны играть лучше".

"Они взглянули в зеркало и показали свою реакцию в среду, а также сегодня. Они показали, что думают о сложившейся ситуации и о себе", — цитирует Ван Нистелроя Evening Standard.


Метки Ван Нистелрой, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2024 06:00

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