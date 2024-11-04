Фернандеш: "Я извинился перед Тен Хагом"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поведал, что извинился перед Эриком Тен Хагом после увольнения того с поста главного тренера "красных дьяволов".

Свой первый гол в этом сезоне Премьер-Лиги Фернандеш забил в первом же матче после увольнения Тен Хага, реализовав пенальти против "Челси" в воскресенье (1:1).



Фернандешу жаль, что он не смог сделать для Тен Хага больше, однако Бруну чувствует, что у Эрика не осталось претензий насчет его самоотдачи.



"Все мы знаем, что каждый ответственен за это, когда тренер уходит. Но только один расплачивается, потому что от тренера избавиться проще, чем от 10-15 игроков".



"Я поговорил с тренером и извинился перед, если были какие-то вещи, которые я мог сделать лучше. Я сказал, что по-настоящему расстроен его уходом".



"Но он чувствует, что я всегда выкладывался без остатка и старался помогать, как только мог, и это запомнится мне".



"Конечно, я не забивал голы, и это важная вещь для меня и для команды. Мы забиваем не так много голов, и я чувствую большую ответственность в этом плане, потому что обычно я являюсь тем игроком, который забивает много голов, отдает много результативных передач, а этого не было".



"Я расстроен этим, но я всегда выкладывался на 100 процентов, чтобы помогать ему. Самое важное, что он осознает это, и, по крайней мере, я смогу сохранить это в своей голове", — цитирует Фернандеша The Independent.