Невилл: "Лисандро повезло избежать удаления"

Лисандро Мартинес Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что защитнику "красных дьяволов" Лисандро Мартинесу повезло избежать удаления против "Челси".

В самой концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (1:1), Мартинес грубо сыграл против Коула Палмера.

Рефери Роберт Джонс показал Лисандро, который заслужил прозвище "Мясник" в своем предыдущем клубе "Аяксе", лишь желтую карточку, а система VAR не стала его поправлять, и это вызывает удивление у Невилла.

"Думаю, когда играешь так высоко, ты напрашиваешься на красную карточку. Думаю, ему повезло. Когда ты идешь в колено сопернику, а мяча рядом нет, это красная", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес, Невилл, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2024 23:00

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  1. beautiful-lie 03.11.2024 23:20 # beautiful-lie
    Эту крысу с ублюдской причёской е6ут все кому не лень. Один из худших цз в лиге.

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  2. serik009pxm 03.11.2024 23:07 # serik009pxm
    Чистейшее удаление

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