Невилл: "Лисандро повезло избежать удаления"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что защитнику "красных дьяволов" Лисандро Мартинесу повезло избежать удаления против "Челси".

В самой концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" (1:1), Мартинес грубо сыграл против Коула Палмера.



Рефери Роберт Джонс показал Лисандро, который заслужил прозвище "Мясник" в своем предыдущем клубе "Аяксе", лишь желтую карточку, а система VAR не стала его поправлять, и это вызывает удивление у Невилла.



"Думаю, когда играешь так высоко, ты напрашиваешься на красную карточку. Думаю, ему повезло. Когда ты идешь в колено сопернику, а мяча рядом нет, это красная", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.



