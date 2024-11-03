Постекоглу похвалил "невероятного" Соланке

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу похвалил "невероятного" Доминика Соланке после дубля английского нападающего против "Астон Виллы".

Дубль 27-летнего Соланке во втором тайме помог "Тоттенхэму" одержать волевую победу 4:1 против "Виллы" в воскресном матче Премьер-Лиги.



Однако Постекоглу порадовали не только голы Соланке, но и то, как Доминик старается ради команды.



"Он приложил огромные усилия — не только физически, но и душевные — в среду вечером, чтобы помочь нам одержать победу (над "Манчестер Сити" в среду вечером). И подкрепить это такой игрой против весьма сложного соперника сегодня... Это просто невероятно".



"Да, голы — это замечательно, и я уверен, он, будучи нападающим, был рад забить пару голов, но даже если бы он этого не сделал, я бы не мог перехвалить его за вклад в игру нашей команды в данный момент".



"Пускай так будет и дальше. Играя таким образом, он делает нашу команду лучше", — цитирует Постекоглу The Independent.