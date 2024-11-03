Конате избежал перелома запястья

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате избежал перелома своего левого запястья.

Напомним, Конате был вынужденно заменен в перерыве победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу (2:1).



Конате пострадал после того, как его партнер по центру обороны "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк шипами приземлился на запястье Ибраимы в чужой штрафной.



Конате испытал очень сильную боль и поле "Энфилда" покидал, завернув левую руку в игровую футболку, однако углубленное обследование обнаружило, что все кости целы.



25-летний француз отделался повреждением мягких тканей и, как ожидает The Athletic, будет доступен на домашний матч Лиги Чемпионов против "Байера" в ближайший вторник.



Добавим, Конате неизменно выходил в стартовом составе "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги после того, как заменил Джарелла Куансу в перерыве против "Ипсвича" в первом туре. С учетом всех соревнований Ибрагима сыграл 14 матчей за "красных" при Арне Слоте.