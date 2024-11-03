"Тоттенхэм" разгромил "Виллу", пропустив первым
Пропустив первым, "Тоттенхэм" в итоге разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:1.
Относительно поражения 1:0 от "Кристал Пэлас" в стартовый состав "шпор" влились Раду Дрэгушин, Пап Матар Сарр, Родриго Бентанкур и Сон Хен Мин, заменив Микки Ван де Вена, Ива Биссума, Джеймса Мэддисона и Майки Мура.
А вот наставник "вилланов" Унаи Эмери доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Борнмута" в прошлый уикенд (1:1).
В начале матча "Тоттенхэм" владел некоторым преимуществом, но моментов не создавал. "Вилла" отсиживалась на своей половине поля и почти не добиралась до чужой штрафной.
Усыпив бдительность соперника, гости разразились голевым моментом на 30-й минуте. Это Амаду Онана пробивал головой с отскоком от газона после подачи в штрафную, однако Гульельмо Викарио при помощи штанги не пустил мяч в ворота.
А на 32-й минуте "вилланы" открыли счет. Викарио не позволил Бентанкуру совершить автогол после подачи углового, но Морган Роджерс тут же добил мяч в ворота с близкого расстояния — 0:1.
"Тоттенхэм" ничего не показал в остатке первого тайма, но второй начал с ответного гола. Сон прострелил с левого фланга к дальней штанге, где Бреннан Джонсон опередил защитника и в касание переправил мяч в ворота — 1:1.
Хозяева воодушевились после ответного гола, а когда показалось, что игра выравнялась, гости все-таки пропустили. Деян Кулусевски с подступов к штрафной сделал короткую передачу на Доминика Соланке, который подсек мяч перед голкипером — 2:1.
"Вилла" резко встрепенулась, но лишь нарвалась на результативную контратаку на 79-й минуте. Разогнавшись, Сарр отдал на левый край штрафной Ришарлисону, а тот прострелил во вратарскую на Соланке — 3:1.
В остатке матча "вилланы" ничего изменить не смогли, а в компенсированное время пропустили четвертый гол. Это вышедший на замену Джеймс Мэддисон со штрафного закрутил мяч в ворота — 4:1.
"Тоттенхэм" беззубо провел первый тайм, но после перерыва преобразился и принялся демонстрировать энергичный и острый футбол, благодаря чему был вознагражден.
"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче
03.11.2024 19:00
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Последние комментарии:
ЗА ЧЕЛСИ!
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на самом деле проявив небольшую смекалочку и тактично слив на траффорде.мареска может заполучить дьекереша или осимхена уже в январе.3 очка как нибудь наверстает.а еще один топ в команде лишним для него точно не будет.
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сегодня чупси вуебит маню
и опусть апсосалку луше
непризсрать!!!!!!!!!!!!!!!!
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хоть ставки и хуиня е6аная для додиков.но топовее прогноза я еще не слышал
https://www.instagram.com/reel/DB6UlgiSdSf/?igsh=ZzRod2lueGZibTRz
(ответить)
Очень сильная игра от Тоттенхэма.
Смотрел с гола АВ. Тоттенхэм это так сильно задело, что они без оглядки обрушивали атаку за атакой на АВ. В итоге Вилла дрогнула, а после нокдауна на пропускала её.
Отмечу стадион шпор - очень шумный, очень тяжёлый для любой гостевой команды. Фанаты гнали команду вперёд, давили на судью свистом и не давали Вилле затягивать при вводах мяча, просто прекрасная атмосфера.
Борьбы в этом матче было выше крыши - стыки, единоборства, ЖК, травмы и прочее, всё в лучших стилях самый завораживающих матчей в АПЛ.
Полностью насладился увиденным матчем. Обеим командам респект за такое зрелище. Для нейтрального болельщика это отличный матч!
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Это что получается, для Челси путь к 3 месту расчищен? По составу всё хорошо у Челси, основа отдыхала неделю, а вот у скамов основа играла 3 дня назад, думайте.
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Бля смотрел Пивоварова насчет выборов в США... Нихера не понял.
Пивоваров взял десятки интервью и все бля по разному пиздят об одно и том же своём кандидате..
Камалу Харрис которая вроде демократ обзывают "левой", социалистом.
Про Трампа тоже хрень.. Республиканец, который против мигрантов..
Камала в прошлом адвокат и прокурор, то бишь гайки по идее должна закручивать, а ее наоборот считают что допустит развал и шатание.
Трамп - олигарх, владелец супер-отелей, трех казино и жилых домов которые сдает в аренду. Он будет свой бизнес двигать.
В одном сходятся большинство, что будь у них выбор они бы НЕ голосовали бы не за кого из этих двух.
Хер поймешь короче. Шансы у них по опросам 50/50. Ну может у Харрис чуть выше.
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уважаемые.не были бы вы так любезны огласить стартовую расстановку футбольного клуба "Жидомасонси" на игру воскресного вечера третьего ноября.в рамках которого лондонской команде предстоит тяжелейшая проверка на прочность в логове красных дьяволов?премного благодарен.
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Эмери считает "Тоттенхэм" фаворитом на попадание в топ-4 относительно "Виллы"
Источник: http://fapl.ru/posts/110968/
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ЧЕЛСЕЙ ЧЕЛСЕЙ ЧЕЛСЕЙ
P.s Дениска гей, сохнущий по армянам.
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Арсенал пока в топ-4, а разговоров то было в отношении Эмери)
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