"Тоттенхэм" разгромил "Виллу", пропустив первым

Пропустив первым, "Тоттенхэм" в итоге разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:1.

Относительно поражения 1:0 от "Кристал Пэлас" в стартовый состав "шпор" влились Раду Дрэгушин, Пап Матар Сарр, Родриго Бентанкур и Сон Хен Мин, заменив Микки Ван де Вена, Ива Биссума, Джеймса Мэддисона и Майки Мура.



А вот наставник "вилланов" Унаи Эмери доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Борнмута" в прошлый уикенд (1:1).



В начале матча "Тоттенхэм" владел некоторым преимуществом, но моментов не создавал. "Вилла" отсиживалась на своей половине поля и почти не добиралась до чужой штрафной.



Усыпив бдительность соперника, гости разразились голевым моментом на 30-й минуте. Это Амаду Онана пробивал головой с отскоком от газона после подачи в штрафную, однако Гульельмо Викарио при помощи штанги не пустил мяч в ворота.



А на 32-й минуте "вилланы" открыли счет. Викарио не позволил Бентанкуру совершить автогол после подачи углового, но Морган Роджерс тут же добил мяч в ворота с близкого расстояния — 0:1.



"Тоттенхэм" ничего не показал в остатке первого тайма, но второй начал с ответного гола. Сон прострелил с левого фланга к дальней штанге, где Бреннан Джонсон опередил защитника и в касание переправил мяч в ворота — 1:1.



Хозяева воодушевились после ответного гола, а когда показалось, что игра выравнялась, гости все-таки пропустили. Деян Кулусевски с подступов к штрафной сделал короткую передачу на Доминика Соланке, который подсек мяч перед голкипером — 2:1.



"Вилла" резко встрепенулась, но лишь нарвалась на результативную контратаку на 79-й минуте. Разогнавшись, Сарр отдал на левый край штрафной Ришарлисону, а тот прострелил во вратарскую на Соланке — 3:1.



В остатке матча "вилланы" ничего изменить не смогли, а в компенсированное время пропустили четвертый гол. Это вышедший на замену Джеймс Мэддисон со штрафного закрутил мяч в ворота — 4:1.



"Тоттенхэм" беззубо провел первый тайм, но после перерыва преобразился и принялся демонстрировать энергичный и острый футбол, благодаря чему был вознагражден.



"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче