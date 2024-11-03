"Тоттенхэм" разгромил "Виллу", пропустив первым

Доминик Соланке Пропустив первым, "Тоттенхэм" в итоге разгромил "Астон Виллу" со счетом 4:1.

Относительно поражения 1:0 от "Кристал Пэлас" в стартовый состав "шпор" влились Раду Дрэгушин, Пап Матар Сарр, Родриго Бентанкур и Сон Хен Мин, заменив Микки Ван де Вена, Ива Биссума, Джеймса Мэддисона и Майки Мура.

А вот наставник "вилланов" Унаи Эмери доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Борнмута" в прошлый уикенд (1:1).

В начале матча "Тоттенхэм" владел некоторым преимуществом, но моментов не создавал. "Вилла" отсиживалась на своей половине поля и почти не добиралась до чужой штрафной.

Усыпив бдительность соперника, гости разразились голевым моментом на 30-й минуте. Это Амаду Онана пробивал головой с отскоком от газона после подачи в штрафную, однако Гульельмо Викарио при помощи штанги не пустил мяч в ворота.

А на 32-й минуте "вилланы" открыли счет. Викарио не позволил Бентанкуру совершить автогол после подачи углового, но Морган Роджерс тут же добил мяч в ворота с близкого расстояния — 0:1.

"Тоттенхэм" ничего не показал в остатке первого тайма, но второй начал с ответного гола. Сон прострелил с левого фланга к дальней штанге, где Бреннан Джонсон опередил защитника и в касание переправил мяч в ворота — 1:1.

Хозяева воодушевились после ответного гола, а когда показалось, что игра выравнялась, гости все-таки пропустили. Деян Кулусевски с подступов к штрафной сделал короткую передачу на Доминика Соланке, который подсек мяч перед голкипером — 2:1.

"Вилла" резко встрепенулась, но лишь нарвалась на результативную контратаку на 79-й минуте. Разогнавшись, Сарр отдал на левый край штрафной Ришарлисону, а тот прострелил во вратарскую на Соланке — 3:1.

В остатке матча "вилланы" ничего изменить не смогли, а в компенсированное время пропустили четвертый гол. Это вышедший на замену Джеймс Мэддисон со штрафного закрутил мяч в ворота — 4:1.

"Тоттенхэм" беззубо провел первый тайм, но после перерыва преобразился и принялся демонстрировать энергичный и острый футбол, благодаря чему был вознагражден.

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 03.11.2024 19:28 # skydreams
    ЗА ЧЕЛСИ!

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  2. sean-dyche18plus 03.11.2024 19:28 # sean-dyche18plus
    на самом деле проявив небольшую смекалочку и тактично слив на траффорде.мареска может заполучить дьекереша или осимхена уже в январе.3 очка как нибудь наверстает.а еще один топ в команде лишним для него точно не будет.

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  3. deman82 03.11.2024 19:26 # deman82
    сегодня чупси вуебит маню
    и опусть апсосалку луше
    непризсрать!!!!!!!!!!!!!!!!

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  4. sean-dyche18plus 03.11.2024 19:18 # sean-dyche18plus
    хоть ставки и хуиня е6аная для додиков.но топовее прогноза я еще не слышал

    https://www.instagram.com/reel/DB6UlgiSdSf/?igsh=ZzRod2lueGZibTRz

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  5. liverpool888 03.11.2024 19:17 # liverpool888
    Очень сильная игра от Тоттенхэма.
    Смотрел с гола АВ. Тоттенхэм это так сильно задело, что они без оглядки обрушивали атаку за атакой на АВ. В итоге Вилла дрогнула, а после нокдауна на пропускала её.
    Отмечу стадион шпор - очень шумный, очень тяжёлый для любой гостевой команды. Фанаты гнали команду вперёд, давили на судью свистом и не давали Вилле затягивать при вводах мяча, просто прекрасная атмосфера.
    Борьбы в этом матче было выше крыши - стыки, единоборства, ЖК, травмы и прочее, всё в лучших стилях самый завораживающих матчей в АПЛ.
    Полностью насладился увиденным матчем. Обеим командам респект за такое зрелище. Для нейтрального болельщика это отличный матч!

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  6. drogba11cool 03.11.2024 19:17 # drogba11cool
    Это что получается, для Челси путь к 3 месту расчищен? По составу всё хорошо у Челси, основа отдыхала неделю, а вот у скамов основа играла 3 дня назад, думайте.

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  7. zaeba1l 03.11.2024 19:17 # zaeba1l
    Бля смотрел Пивоварова насчет выборов в США... Нихера не понял.
    Пивоваров взял десятки интервью и все бля по разному пиздят об одно и том же своём кандидате..
    Камалу Харрис которая вроде демократ обзывают "левой", социалистом.
    Про Трампа тоже хрень.. Республиканец, который против мигрантов..
    Камала в прошлом адвокат и прокурор, то бишь гайки по идее должна закручивать, а ее наоборот считают что допустит развал и шатание.
    Трамп - олигарх, владелец супер-отелей, трех казино и жилых домов которые сдает в аренду. Он будет свой бизнес двигать.
    В одном сходятся большинство, что будь у них выбор они бы НЕ голосовали бы не за кого из этих двух.
    Хер поймешь короче. Шансы у них по опросам 50/50. Ну может у Харрис чуть выше.

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  8. sean-dyche18plus 03.11.2024 19:15 # sean-dyche18plus
    уважаемые.не были бы вы так любезны огласить стартовую расстановку футбольного клуба "Жидомасонси" на игру воскресного вечера третьего ноября.в рамках которого лондонской команде предстоит тяжелейшая проверка на прочность в логове красных дьяволов?премного благодарен.

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  9. alexomck 03.11.2024 19:14 # alexomck
    Эмери считает "Тоттенхэм" фаворитом на попадание в топ-4 относительно "Виллы"

    Источник: http://fapl.ru/posts/110968/

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  10. hachidlo 03.11.2024 19:05 # hachidlo
    ЧЕЛСЕЙ ЧЕЛСЕЙ ЧЕЛСЕЙ


    P.s Дениска гей, сохнущий по армянам.

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  11. takernotagiver 03.11.2024 19:02 # takernotagiver
    Арсенал пока в топ-4, а разговоров то было в отношении Эмери)

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