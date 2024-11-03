Нани высказался насчет назначения Аморима в "Юнайтед"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Нани высказался насчет назначения Рубена Аморима главным тренером "красных дьяволов".

В минувшую пятницу "Юнайтед" подтвердил назначение Аморима на место уволенного Эрика Тен Хага. Рубен перейдет к "дьяволам" после того, как сыграет два оставшихся до международного перерыва матча "Спортинга".



Нани убежден, что "Юнайтед" обеспечит Амориму идеальные условия для достижения успеха.



"Я лишь могу пожелать удачи. Он превосходным образом трудился в "Спортинге", и я надеюсь, он сможет делать то же самое в "Юнайтед", который является великим клубом, одним из лучших клубов в мире".



"Думаю, он оказался в замечательном месте. Он будет работать с превосходными игроками, и это возможность показать себя с лучшей стороны. У него есть все условия для этого", — сообщил Нани Sport TV.