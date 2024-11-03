Ван Нистелрой призвал не спешить с выводами насчет Угарте

Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой предостерег от поспешных выводов насчет полузащитника Мануэля Угарте.

На исходе летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Угарте у ПСЖ за 50.5 млн. фунтов. С тех пор Мануэль сыграл только четыре матча, однако Ван Нистелрой уверен, что 23-летний уругваец докажет неправоту своих критиков.



"Я убежден, что Мануэль будет отличным игроком для "Манчестер Юнайтед". Думаю, он очень хорошо сыграл против "Лестера" и хорошо сыграл против "Фенербахче".



"Думаю, вы должны быть осторожны с ранними выводами, выводами насчет игроков, которые здесь два-три месяца. Это отличное приобретение, очень хороший игрок, профессионал, он обладает специфическими качествами для игры в полузащиты, просачивается меж игроков, может совершать много отборов и помогать нам выходить на атакующие позиции".



"Также он очень достойно обращается с мячом, поэтому, думаю, он будет очень хорошим игроком для этого клуба", — цитирует Ван Нистелроя talkSPORT.