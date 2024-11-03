Уолкер: "Мы не используем травмы как оправдание"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что эпидемия травм не может быть оправданием поражения от "Борнмута".

Накануне ослабленный травмами "Сити" проиграл в гостях у "Борнмута" со счетом 2:1, в результате чего утратил лидерство в Премьер-Лиге.



Уолкер расстроен таким результатом, но в то же время считает, что соперник "горожан" заслуживает большой похвалы.



"Всегда расстраивает, когда приезжаешь сюда и не добиваешься победы. Думаю, иногда нужно играть матч на эмоциях".



"Когда у тебя так много травм и когда твой соперник имеет так много — у "Борнмута" было шесть дней — времени на подготовку к матчу, порой ты должен играть от сердца".



"В заключительные 10 минут мы включились в игру, но счет был 2:0, и это заведомо было сложнейшее испытание".



Чтобы справиться с атакующей тройкой "Борнмута", тебе нужно, чтобы все было на 100 процентов в порядке. Тебе нужен очень высокий уровень игры. В последние пару лет мы наблюдаем другой "Борнмут".



"У них есть дисциплина и организованность. Вы можете видеть их результаты в последние недели".



"Мы не используем травмы как оправдание — у нас были игроки для стартового состава и для скамейки запасных сегодня. Нужно отдать должное "Борнмуту" и переключиться на следующий матч", — цитирует Уолкера Sky Sports.