Слот: "Гомес — профессионал самого высокого уровня"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот похвалил защитника Джо Гомеса после волевой победы 2:1 над "Брайтоном".

Заменив получившего травму Ибраиму Конате в перерыве, Гомес помог "Ливерпулю" совершить "камбэк" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Энфилде".



Это был только седьмой матч Гомеса в этом сезоне, причем лишь на два из них — оба в Кубке Лиги — Джо выходил в стартовом составе.



Слот остался под впечатлением от профессионализма Гомеса и чувствует, что 25-летний англичанин подтвердил свою репутацию.



"Это многое говорит о твоем духе и о твоем мастерстве, если ты, имея не так много практики, выходишь на матч, в котором твоих партнеров по команде переигрывали 45 минут, и играешь таким образом".



"Он не так много играл в последние недели и месяцы, но, несмотря на это, сыграл 90 минут в среду и затем показал такого рода игру в субботу. Это многое говорит о его духе".



"Это то, что люди говорили мне, когда я пришел. Джо — профессионал самого, самого, самого высокого уровня, и на какой бы позиции он ни играл, он всегда старается изо всех сил ради команды и ради себя. Думаю, он был вознагражден за это, потому что болельщикам понравилось увиденное. Мне — точно", — цитирует Слота The Independent.