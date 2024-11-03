Мареска: "Аморим отлично справится с работой в "Юнайтед"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отреагировал на назначение своего коллеги Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед".

На днях "Юнайтед" представил Аморима в качестве своего нового рулевого. 39-летний португалец приходит на место уволенного Эрика Тен Хага.



По словам Марески, он хорошо знаком с игрой "Спортинга", откуда Аморим и переходит в "Юнайтед", и у Энцо нет сомнений, что новая работа по зубам Рубену.



"Рубен Аморим отлично справится с работой в "Манчестер Юнайтед". Я видел много матчей "Спортинга" и знаю, как они играют. У них великолепный игровой стиль, они великолепно защищаются и особенно атакуют. У меня нет никаких сомнений, что он отлично справится со своей работой", — цитирует Мареску Daily Mail.