Стам считает, что МЮ поспешил с увольнением Тен Хага

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам считает, что "красные дьяволы" поспешили уволить Эрика Тен Хага с поста главного тренера.

"Юнайтед" указал Тен Хагу на дверь уже спустя девять матчей в новом сезоне Премьер-Лиги. У Стама не укладывается в голове, почему клуб так поступил с его соотечественником, получившим новый контракт минувшим летом.



"Если они хотели убрать Эрика Тен Хага с должности главного тренера, тогда им следовало сделать это летом. Когда вы ищите других тренеров, разговариваете с другими тренерами, я не думаю, что это хорошо для вашего действующего. Если вы не уверены насчет него, тогда нужно принимать решения. Но если вы согласовали новый контракт и хотите двигаться вперед с Эриком, вам нужно следовать этому до конца и поддерживать его долгосрочно".



"Учитывая момент времени, это было суровое решение — и немного поспешное, на мой взгляд. Когда с подписания нового контракта прошло два месяца или около того, это выглядит немного рано для меня, и я думаю, им следовало дать ему больше времени", — цитирует Стама Daily Mirror.