Мареска назвал следующий шаг для Палмера

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал следующий шаг для своего бомбардира Коула Палмера.

Палмер великолепно начал новый сезон, забив семь голов и отдав пять результативных передач в девяти матчах Премьер-Лиги.



Однако Мареска чувствует, что соперники начали менять свое отношение к Палмеру, и 22-летнему англичанину нужно будет привыкнуть к тому, что за ним следуют по пятам.



"Следующий шаг для Коула — не испытывать разочарование, когда команды используют персональную опеку против него, потому что всех лучших в мире игроков опекают один на один".



"В прошлом сезоне, его первом после прихода в "Челси", было наоборот — команды так не переживали насчет Коула".



"Но в этом году они переживают, поэтому ему нужно начать привыкать к персональной опеке. Следующим шагом ему нужно понять, что дальше будет сложнее", — цитирует Мареску talkSPORT.