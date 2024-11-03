Мареска назвал следующий шаг для Палмера

Коул Палмер Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал следующий шаг для своего бомбардира Коула Палмера.

Палмер великолепно начал новый сезон, забив семь голов и отдав пять результативных передач в девяти матчах Премьер-Лиги.

Однако Мареска чувствует, что соперники начали менять свое отношение к Палмеру, и 22-летнему англичанину нужно будет привыкнуть к тому, что за ним следуют по пятам.

"Следующий шаг для Коула — не испытывать разочарование, когда команды используют персональную опеку против него, потому что всех лучших в мире игроков опекают один на один".

"В прошлом сезоне, его первом после прихода в "Челси", было наоборот — команды так не переживали насчет Коула".

"Но в этом году они переживают, поэтому ему нужно начать привыкать к персональной опеке. Следующим шагом ему нужно понять, что дальше будет сложнее", — цитирует Мареску talkSPORT.


Метки Мареска, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 495

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 03.11.2024 11:26 # closer
    перейти в средний клуб. например в эвертон, для начала карьеры

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: